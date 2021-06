De Apple TV en Mac hebben niet dezelfde gyroscoop en andere sensoren als de iPhone of iPad. Hoe zorgt Apple ervoor dat ruimtelijke audio ook op deze apparaten rekening houdt met hoofdbewegingen?

Spatial Audio met hoofdbewegingen op Apple TV en Mac

Tijdens de WWDC 2021-keynote vertelde Apple dat macOS Monterey en tvOS 15 support krijgen voor Spatial Audio, waarbij rekening wordt gehouden met je hoofdbewegingen. Heb je AirPods Pro of AirPods Max krijg je met Spatial Audio het gevoel dat het geluid van voren, de zijkant en van achter komt. Hierdoor ga je nog meer op in je film. Om het geluid vanuit de juiste hoek te laten komen, maakt Apple voor Spatial Audio op je iPhone en iPad gebruik van de gyroscoop en versnellingssensor. Deze gegevens worden constant vergeleken met soortgelijke data van je AirPods. Als je dus je iPad of iPhone beweegt, verandert ook de richting waar het geluid vandaan komt. Maar hoe werkt dat op je Mac of Apple TV? Deze apparaten hebben deze sensoren namelijk niet.



Zo werkt Spatial Audio op je Mac en Apple TV

Spatial Audio werkt op via tvOS en M1 Macs niet met sensoren in het apparaat, maar gebruikt de gyroscoop en versnellingssensor van je AirPods om te bepalen of je je hoofd beweegt. Als je naar het tv-scherm kijkt, houd je je hoofd (relatief) stil.

Na een tijdje nemen tvOS en macOS Monterey aan dat dit de kijkrichting is. Dit wordt als referentiepunt voor de audio-output genomen, zodra ruimtelijke audio wordt ingeschakeld. Wanneer je opstaat en gaat lopen, zal opnieuw worden gekeken wat je kijkrichting is en wordt Spatial Audio opnieuw geactiveerd.

Dynamische tracking van je hoofd werkt alleen als Spatial Audio actief is. Het gaat hier om een algoritme dat een Dolby Atmos A/V-receiver kan imiteren. Op basis van Dolby Atmos-bronmateriaal, zoals een film, wordt een geluidsveld gemaakt dat van 360 graden lijkt te komen. Het lijkt daarbij alsof de hele kamer gevuld is met geluid, terwijl het alleen maar uit je oordopjes komt.

Makkelijker AirPods koppelen

tvOS 15 maakt het ook makkelijker om AirPods te verbinden aan je Apple TV. Wanneer je je AirPods inschakelt in de buurt van je tv, komt er nu een pop-up met het verzoek om ze te koppelen. Je hoeft nu dus niet meer naar de instellingen of het Bedieningspaneel om je draadloze oortjes of koptelefoon te verbinden.

Ontdek alle andere vernieuwingen in macOS Monterey in onze round-ups:

Bekijk ook macOS 12 Monterey nu officieel: dit is er nieuw voor de Mac! Dit najaar komen er nieuwe functies voor de Mac aan. Apple heeft ze zojuist onthuld tijdens de keynote van WWDC 2021. macOS 12 Monterey krijgt allerlei vernieuwingen die we hier voor je op een rijtje zetten. We praten je ook bij over de releaseperiode.

Meer geluidstips voor je iDevices