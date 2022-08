VanMoof S3 Aluminium

Een tijd geleden hebben we de VanMoof S3 getest, de eerste e-bike die met Apple’s Zoek mijn-netwerk is terug te vinden. Nu brengt de fabrikant een speciale editie uit, die maar korte tijd verkrijgbaar zal zijn en van ruw materiaal is gemaakt: aluminium. Je krijgt dus niet de kenmerkende zwarte of grijsblauwe verf en hij is ook een paar honderd euro duurder. De vernieuwing is alleen cosmetisch: S3 Aluminium heeft een ander uiterlijk en geen technische vernieuwingen. Door de kleurkeuze is er iets meer contrast is met de andere onderdelen die nog steeds in zwart zijn uitgevoerd (zoals zadel, stuur en voorvork).



De VanMoof S3 Aluminium is vanaf 18 augustus in beperkte aantallen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en de VS te bestellen. De verkoopprijs ligt op 2.698 euro en dat is iets boven de normale prijs van 2.498 euro.

De geïntegreerde accu van de VanMoof S3 biedt een capaciteit van 504 Wattuur, wat inhoudt dat je er tussen de 60 en 150 kilometer mee kunt rijden. Via de Zoek mijn-app kun je je fiets terugvinden, maar er is ook een VanMoof-app voor iPhone en Apple Watch. Daarmee kun je de accustatus bekijken, je fiets blokkeren en de instellingen voor licht, versnellingen en diefstalalarm instellen. Verder zie je je ritten terug in het logboek.

Op het zwarte LED Matrix Display op de fiets zelf zie je de snelheid, het batterijniveau en het ondersteuningsniveau terug. Meer info lees je hier.