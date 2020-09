In zes Nederlandse ziekenhuizen is de Apple Watch Series 6 te koppelen aan het elektronisch patiëntendossier. Artsen die gebruikmaken van de Luscii-app, starten een studie naar de bruikbaarheid van de Apple Watch in de gezondheidszorg.

De Apple Watch krijgt steeds meer essentiële gezondheidsfuncties. Naast de hartsensor, vind je op de Apple Watch sinds enkele jaren de ECG-app. In de Apple Watch Series 6 is daar de saturatiemeter bijgekomen. Deze meet het zuurstofgehalte in je bloed, wat een indicatie kan zijn voor achterliggende ziektes en hartafwijkingen. Reden genoeg voor artsen uit zes Nederlandse ziekenhuizen die werken met de Luscii-app om de Apple Watch mee te nemen in een kwalitatieve studie naar de toepasbaarheid van de Apple Watch in de zorg.



Apple Watch Series 6 in Nederlandse ziekenhuizen met Lucie

Zes artsen die gebruikmaken van de Luscii-app, gaan de Apple Watch Series 6 gebruiken om de resultaten van gezondheidsmetingen te analyseren. Met de Luscii-app staan artsen in contact met patiënten. Allerlei gezondheidsgegevens kunnen in de app opgeslagen worden en zijn inzichtelijk voor de arts. Eerder brachten ziekenhuizen al de Corona Check-app uit, als onderdeel van Luscii. Nu gaan zes artsen kijken wat de Apple Watch kan betekenen voor de gezondheid van patiënten.

Vanaf 1 oktober starten artsen uit zes ziekenhuizen die de Luscii-app gebruiken met de nieuwe studie naar de Apple Watch. De metingen van de Apple Watch zijn te integreren in de Luscii-app, dankzij de koppeling met de Gezondheid-app. De Luscii-app waarschuwt artsen vervolgens bij plotselinge afwijkingen in e metingen. Eén van de initiatiefnemers is Dr. Jelle Homans. Hij zegt daarover het volgende:

​”Apple Watch is een voorbeeld van een wearable voor consumenten met gezondheidsfuncties die ook medisch interessant zijn. Ook al zijn diverse metingen uit het horloge volgens Apple’s website (nog) niet bedoeld voor medische toepassing, artsen, verpleegkundigen en patiënten komen hier in de dagelijks praktijk wel mee in aanraking. Wij willen zien hoe toepasbaar de nieuwe functies zijn en hoe deze metingen zich verhouden tot andere thuismeet-apparatuur die wordt ingezet. Zo kunnen wij onze gebruikers goed adviseren.”

De artsen hopen rond het einde van het jaar inzicht te krijgen in de bruikbaarheid van de gezondheidsgegevens van de Apple Watch. De publicatie daarover wordt dan ook later dit jaar verwacht. Eventueel kan er nog een vervolgonderzoek uitgevoerd worden. De artsen die meedoen zijn Dr. Herre Reesink (slaapexpert OLVG), Prof. dr. Cor Kalkman (anesthesioloog UMC Utrecht), Dr. Janet van Kuijlenburg (cardioloog Jeroen Bosch Ziekenhuis), Dr. Jan Willem van den Berg (longarts Isala), Richard de Jong (cardioloog Wilhelmina Ziekenhuis Assen) en Dr. Rutger van der Waal (dermatoloog Tergooi).

