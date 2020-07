Het leek er even op dat er in 2021 helemaal geen nieuwe emoji zouden komen, maar nu is er toch goed nieuws. Unicode komt met de tussentijdse update Emoji 13.1, met daarin een klein aantal nieuwe emoji.

Het is al jarenlang een traditie: in het najaar brengt Apple een update uit waarmee tientallen nieuwe emoji toegevoegd worden aan je iPhone, iPad en Mac. Dit zijn de emoji die het Unicode Consortium, de instantie die over de poppetjes en tekens gaat, eerder dat jaar goedgekeurd heeft. Door het coronavirus werd eerder al bekend dat Unicode 14 uitgesteld is. Daardoor wordt de definitieve lijst met emoji niet in maart 2021 maar pas in september 2021 bekend. Het gevolg daarvan is dat deze emoji pas op zijn vroegst in het voorjaar van 2022 beschikbaar komen. Nu is besloten om tussendoor een update uit te brengen, zodat er toch nog een aantal nieuwe poppetjes in 2021 komen. Daarin zitten in ieder geval zeven nieuwe emoji.



Emoji 13.1 voor 2021: hoofd in de wolken en meer

Omdat het om een tussentijdse update gaat als aanvulling op Emoji 13.0 voor 2020, is het aantal nieuwe kanshebbers klein. Er liggen nu voorstellen voor in ieder zeven nieuwe emoji. Het gaat om een smiley die met zijn hoofd in de wolken zit, een hartje met verband, een persoon met baard en een emoji met draaiende ogen. Daarnaast zijn er nog nieuwe variaties op verliefde stelletjes.

Naast de emoji die je in de afbeelding ziet, denkt het Unicode Consortium ook na over een emoji met een hart die in vuur en vlam staat en een gezicht die uitademt. De definitieve lijst met nieuwe Emoji 13.1 release wordt in oktober 2020 verwacht. Vervolgens brengen softwaremakers zoals Apple in de loop van 2021 de emoji uit in de vorm van een update.

Deze 13.1-update staat dus los van de nieuwe emoji voor 2020, die eind dit jaar uitkomen. Eerder deze maand gaf Apple al een preview van deze nieuwe emoji voor 2020. Naar verwachting komen deze in oktober of november 2020 beschikbaar voor iPhone, iPad, Apple Watch en Mac.