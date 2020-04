In samenwerking met onder andere het OLVG Amsterdam is de Corona Check ontwikkeld. De app maakt onderdeel uit van de reeds beschikbare Luscii-app. Je kan met de app symptomen opgeven, waarna deze geanalyseerd worden.

Terwijl de overheid en externe nog druk bezig zijn met het kiezen en ontwikkelen van een coronatracking-app, hebben zestien ziekenhuizen en zorginstellingen met elkaar samengewerkt om een ander soort app uit te brengen. De Corona Check app is niet een soort bevolkingsonderzoek, maar helpt je bij het vastleggen van symptomen. De app brengt je waar nodig in contact met een zorginstelling bij jou in de buurt.



De Corona Check app: symptomen vastleggen

Om gebruik te maken van de Corona Check heb je de Luscii-app nodig. Deze app bestaat al heel wat jaar en wordt gebruikt door chronisch zieken om hun condities door te geven aan Nederlandse ziekenhuizen. Vanaf nu is de app voor iedereen toegankelijk en in heel Nederland te downloaden. Om de app te gebruiken moet je je wel eerst aanmelden. De app werkt dan als volgt: na het aanmelden vul je in de app bepaalde gezondheidsgegevens in, zoals je temperatuur en of je veel moet hoesten. Een algoritme bepaalt dan hoe groot de kans is dat je besmet bent met het coronavirus. Je wordt dan eventueel in contact gebracht met een medisch centrum in de buurt.

De app werd midden maart al in beperkte regio’s beschikbaar gesteld, maar nu kan iedereen zich dus aanmelden. Volgens de oprichter Daan Dohmen is de app al door ruim 115.000 mensen gedownload en vullen zo’n 70.000 mensen dagelijks hun gegevens in.

De makers benadrukken dat het geen contact tracing app is. De app houdt dan ook niet bij met wie je allemaal contact gehad hebt en maakt ook geen gebruik van Bluetooth. Wel dien je je aan te melden met een e-mailadres en moet je enkele persoonsgegevens invoeren zoals naam en geboortedatum. De vier cijfers van de postcode worden naar eigen zeggen alleen gebruikt om je in contact te brengen bij het dichtstbijzijnde medische centrum.

Wat er terecht gaat komen van de corona-apps die in opdracht van de Nederlandse overheid gemaakt worden, is nog onduidelijk. Het afgelopen weekend zijn de voorstellen van zeven ontwikkelaars gepresenteerd, maar stuitten daarbij op veel kritiek van experts. Zo was de privacy bij veel apps niet in orde en werd er zelfs een datalek ontdekt. Mogelijk komt er vanmiddag meer duidelijkheid tijdens de persconferentie van de overheid.