iPhone 12 mini wordt 5,4-inch

De anonieme twitteraar heeft de afgelopen dagen al wat meer voorspellingen gedaan, die regelmatig ook bleken te kloppen. Zijn nieuwste bewering is dat de kleinste iPhone dit jaar de iPhone 12 mini gaat heten. De andere modellen houden de namen die eerder al werden gesuggereerd. De vier namen komen overeen met de line-up die in oktober wordt verwacht. Het gaat om vier modellen, variërend in formaat van 5,4-inch tot 6,7-inch.



De line-up zou er dan als volgt uit zien:

Voorheen werd gedacht dat de naam iPhone 12 Max zou worden gereserveerd voor het grotere toestel.

Eerder beweerde L0vetodream dat de Airpods Studio voorzien zijn van U1-chip en dat de Airtags een centrale rol krijgen in het ecosysteem van Apple. Ze kunnen daardoor veel meer dan alleen je belangrijke spullen terugvinden.