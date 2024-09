De nieuwe Apple Watch Series 10 biedt veel voordelen, maar ook de Apple Watch Series 9 kan nog de moeite waard zijn. In deze vergelijking lees je over de verschillen tussen de Apple Watch Series 10 enerzijds en Apple Watch Series 9 anderzijds en geven we je koopadvies.

Het is bij nieuwe Apple-producten altijd weer de keuze: moet je het nieuwste model kopen of toch die van vorig jaar voor een (hopelijk) lagere prijs? De laatste tijd komt er meer kritiek dat Apple aan de hardware jaar op jaar minder vernieuwingen doorvoert, zowel bij de iPhone als de Apple Watch. Hoe is dat nu bij de Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Series 9? In deze vergelijking lees je de verschillen tussen het nieuwste 2024-model en die van 2023. Ook geven we je koopadvies welke je het beste kan kiezen.

Verschillen Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Series 9

De verschillen tussen de Apple Watch Series 10 vs Series 9 zit hem deze keer vooral in het scherm en het design. Voor het eerst sinds jaren heeft Apple de Apple Watch op deze twee punten aangepast, dus voor de meeste gebruikers zal op basis daarvan de keuze gemaakt worden. Maar er zijn meer verschillen die voor jou… het verschil kunnen maken.

#1 Design: rondere hoeken bij de Series 10

De Apple Watch Series 10 heeft een vernieuwd design, voor het eerst sinds de Apple Watch Series 4. Apple heeft de hoeken van de behuizing aangepast, zodat deze een stukje ronder zijn. Dat klinkt op papier als een minimale wijziging, maar het geeft de Apple Watch toch weer een nieuwe frisse look. Het ontwerp oogt wat vriendelijker en zachter en is wat ons betreft ook wat eleganter. Dat komt ook door het plattere ontwerp: de Apple Watch Series 10 is de platste Apple Watch ooit.

Daarentegen is de Apple Watch Series 10 wel een stukje groter dan de Apple Watch Series 9. Het verschil is een paar millimeter, waardoor er weer twee nieuwe maten zijn: 42mm en 46mm (in plaats van 41mm en 45mm). Check in de tabel ook de andere verschillen wat betreft ontwerp en design.

Apple Watch Series 10 Apple Watch Series 9 Materialen – Aluminium

– Titanium – Aluminium

– Roestvrij staal Afmetingen – 42mm: 42 x 36 x 9,7mm

– 46mm: 46 x 39 x 9,7mm – 41mm: 41 x 35 x 10,7

– 45mm: 45 x 38 x 10,7 Gewicht (aluminium) – 42mm: 30 gram/29,3 gram (Cellular)

– 46mm: 36,4 gram/35,3 gram (Cellular) – 41mm: 31,9 gram/32,1 gram (Cellular)

– 45mm: 38,7 gram/39 gram (Cellular) Gewicht (titanium/roestvrij staal) – 42mm: 34,4 gram

– 46mm: 41,7 gram – 41mm: 42,3 gram

– 45mm: 51,5 gram Kleuren (aluminium) – Gitzwart

– Zilver

– Roségoud – Middernacht

– Sterrenlicht

– Zilver

– Roze

– Rood Kleuren (titanium/roestvrij staal) – Leisteen

– Naturel

– Goud – Grafiet

– Zilver

– Goud Vorm Rechthoekig met rondere hoeken Rechthoekig

Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Series 9

#2 Scherm: iets groter bij de Series 10

Apple heeft trots vertelt dat het scherm van de Apple Watch Series 10 een stuk groter is geworden is en dat het display zelfs iets groter is dan de Apple Watch Ultra. Maar Apple maakt vooral de vergelijking met de Series 6, het model met 40mm en 44mm kast. De vergelijking met de Series 9 wordt eigenlijk nauwelijks gemaakt en dat is ook niet helemaal zonder reden, omdat het verschil dan een stuk kleiner is. Desalniettemin heb je een groter display tot je beschikking. Bij de Apple Watch Series 10 is er een beeldoppervlak van 1220 mm2 (46mm), ten opzichte van 1143 mm2 (45mm). In het aantal pixels zie je het verschil ook, al is het verschil maar klein. In hoeverre het grotere formaat verschil maakt in de praktijk, weten we pas als we het model onder handen gehad hebben.

Wat wel vast staat, is dat de kwaliteit van het scherm betere is bij de Series 10. Deze heeft namelijk een OLED groothoekdisplay, waardoor je meer van het scherm kan zien bij een schuine kijkhoek. Apple zegt dat de helderheid tot 40% hoger ligt. Bovendien is de verversingsgraad in de always-on modus verbeterd: in plaats van elke minuut, kan het scherm elke seconde ververst worden. Met als gevolg dat er in de wijzerplaat wel altijd een secondewijzer zichtbaar is en bijvoorbeeld timers met secondes altijd zichtbaar zijn in always-on status.

Apple Watch Series 10 Apple Watch Series 9 Type scherm Always-on LTPO3 OLED groothoekdisplay Always-on LTPO OLED display Maximale helderheid 2000 nits 2000 nits Minimale helderheid 1 nit 1 nit Resolutie – 42mm: 374 x 446

– 46mm: 416 x 496 – 41mm: 352 x 430

– 45mm: 396 x 484 Beeldoppervlak – 42mm: 989 mm2

– 46mm: 1220 mm2 – 41mm: 904 mm2

– 45mm: 1143 mm2

#3 Opladen: sneller op de Series 10

De Apple Watch Series 10 ondersteunt sneller opladen. Het is de Apple Watch met de snelste oplaadtijd tot nu toe. In 30 minuten kun je de Apple Watch Series 10 van 0% tot 80% opladen. Dat is vooral handig als je van plan bent om de Apple Watch ‘s nachts te dragen (voor slaaptracking en het detecteren van slaapapneu), want daardoor is hij voor je het weet al meer dan genoeg opgeladen om hem weer een hele nacht te kunnen dragen. De Apple Watch heeft voor slaaptracking zo’n 30% nodig, dus als je horloge aan het eind van de dag leeg is, is zo’n tien minuten laden al voldoende.

#4 Gebruik in water: Series 10 is geschikt om mee te duiken

De Apple Watch Series 10 is, net als de Apple Watch Ultra, geschikt om mee te duiken. Hij kan namelijk tot 6 meter onder water gebruikt worden, wat vooral ideaal is voor snorkelen. De Apple Watch Series 9 kan ook gebruikt worden om te zwemmen, maar meet geen diepte. De Apple Watch Series 10 meet tegelijkertijd ook de watertemperatuur, iets wat de Apple Watch Series 9 niet kan.

Op de Apple Watch Series 10 vind je dan ook de Diepte-app, die al eerder op de Apple Watch Ultra aanwezig was. Overigens krijgt de Series 10 ook een nieuwe Getijden-app, maar die vind je ook op de andere modellen met watchOS 11.

#5 Speaker: luisteren zonder oordopjes op de Series 10

Apple maakt het vanaf de Apple Watch Series 10 (evenals de Apple Watch Ultra 2) mogelijk om muziek en audio te luisteren via de speakers. Heb je geen AirPods of heb je ze niet altijd bij je, dan kan dit dus wel eens van pas komen. Bijvoorbeeld tijdens het sporten of als je in de tuin wil werken en een podcast wil luisteren, maar dan liever geen AirPods wil dragen. Bij de Apple Watch Series 9 heb je altijd een draadloze hoofdtelefoon of oordopjes nodig.

#6 Microfoon: duidelijkere telefoongesprekken

Voer je wel eens telefoongesprekken via je Apple Watch, dan is het je vast wel eens gebeurd dat de ander jou niet goed verstaat. Dat is vooral het geval als je buiten in een wat winderige omgeving bent. Apple heeft daar bij de Series 10 wat aan gedaan, want je bent dankzij de microfoon met stemisolatie beter te verstaan. Ook gebruikt Apple een nieuw neuraal netwerk om achtergrondruis te onderdrukken.

#7 Nieuwe chip: maar is die ook beter?

De Apple Watch Series 10 heeft een S10-chip, terwijl de Apple Watch Series 9 nog een S9-chip heeft. Een nieuwe naam, maar waarschijnlijk levert het geen betere prestaties op. Apple heeft daar niets over gezegd en in het verleden heeft Apple vaker een nieuwe S-chip uitgebracht zonder prestatieverbeteringen. Het gaat vermoedelijk om een kleine wijziging of toevoeging, dus dit verschil zal minimaal zijn.

In de toekomst kan de S10-chip er wel voor zorgen dat je langer updates krijgt voor de Apple Watch Series 10 dan de Apple Watch Series 9, maar daar is op dit moment nog niks over bekend.

#8 Prijs: Apple Watch Series 9 is iets goedkoper (maar voorraad raakt op)

De Apple Watch Series 9 is alleen nog verkrijgbaar bij erkende resellers. De komende maanden zal de prijs daarvan dalen, waardoor je met dit model iets kunt besparen. Maar je keuze wordt wel steeds beperkter. Mogelijk vind je het model dat je op het oog hebt niet meer bij alle winkels, dus je zult niet te lang moeten wachten. We verwachten dat de verkrijgbaarheid van de Apple Watch Series 9 al binnen een half jaar een stuk minder is.

Hieronder vind je de actuele prijzen van enkele modellen van de Apple Watch Series 9. De Apple Watch Series 10 is verkrijgbaar vanaf €449,- (42mm) en €479,- (46mm). Check ook ons artikel met prijzen van de Apple Watch Series 10.

Prijzen 41mm Apple Watch Series 9

Overeenkomsten Apple Watch Series 10 en Apple Watch Series 9

Uiteraard hebben de twee meest recente Apple Watch-modellen ook veel met elkaar gemeen. De lijst van overeenkomsten is erg lang, maar dit zijn wat ons betreft de belangrijkste:

Hartslagsensor van de tweede generatie

ECG

Saturatiemeter

Polstemperatuur meten

Slaap bijhouden (met slaapapneudetectie)

Kompas

Always-on hoogtemeter

Waterbestendig tot 50 meter

Ongelukdetectie Valdetectie

Tik dubbel

Ultra Wideband van de tweede generatie

Wifi 4

Bluetooth 5.3

Batterijduur tot 18 uur (36 uur met energiebesparing)

64GB opslag

Bandjes uitwisselbaar

Conclusie Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Series 9

Het is voor het eerst in jaren dat Apple weer eens een merkbare update voor de Apple Watch uitgebracht heeft en dat zit hem met name in het design en scherm. Bij de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Series 8 ging het slechts om een enkele nieuwe functie of kleine verbetering, maar deze keer zijn de verschillen met de Apple Watch Series 10 groter. Het grotere en betere scherm lijkt wel echt een verschil te gaan maken, al heeft de Apple Watch Series 9 ook gewoon een heel goed scherm. Zeker als je al van een ouder model komt, zoals een Apple Watch Series 6 of ouder.

Feit is wel dat de Apple Watch Series 10 een vernieuwd ontwerp heeft en dat is iets wat Apple niet vaak doet. Als je al een Series 4 of nieuwer hebt, dan ben je misschien wel toe aan een ontwerp wat er net even wat anders uit ziet. Bij de Apple Watch Series 7 werd de kast alleen wat groter, maar deze keer is de vorm ook echt gewijzigd. Dat geeft het model toch echt een nieuwere look.

De andere verschillen tussen de Apple Watch Series 10 en Apple Watch Series 9 hebben vooral betrekking op wat handige kleine functies, zoals het luisteren van muziek en podcasts via de speaker of het beter verstaanbaar zijn tijdens telefoongesprekken. Van alle kleinere verschillen zal het sneller opladen de meeste impact hebben, vooral als je de Apple Watch ook ‘s nachts wil dragen.

Ga de Apple Watch Series 10 kopen als…

…je de allernieuwste Apple Watch wil hebben en klaar wil zijn voor de toekomst. Hier kan je nog zeker vier jaar mee vooruit.

…het nieuwere design je aanspreekt of als je eens iets anders wil.

…je een Apple Watch met glimmende afwerking wil, maar geen duurdere titanium of roestvrij stalen Apple Watch wil. De gitzwarte Apple Watch Series 10 is dan jouw keuze.

…je geen AirPods of andere draadloze hoofdtelefoon of oordopjes hebt en wel af en toe muziek of podcasts wil luisteren vanaf je Apple Watch.

…je de Apple Watch ‘s nachts veel wil dragen. Nog sneller opladen komt dan goed van pas.

…je de Apple Watch tijdens watersporten wil gebruiken.

…je een groter scherm wil.

Ga de Apple Watch Series 9 kopen als…

…je iets wil besparen in je aankoop of een hele goede deal vindt. De Apple Watch Series 9 is soms (zolang er voorraad is) iets goedkoper.

…je per se een middernacht, sterrenlicht, roze, rode of roestvrij stalen Apple Watch wil.

…je de Apple Watch vooral voor de gezondheidsfuncties wil. Beide modellen bieden dezelfde opties.

…je de Apple Watch Series 10 te groot vindt.

Prijzen 45mm Apple Watch Series 9