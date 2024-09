Twijfel je tussen de Apple Watch Series 10 en Apple Watch Ultra 2? Dan helpen wij jou met kiezen met deze vergelijking. We kijken naar de verschillen tussen de Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Ultra 2 en geven koopadvies.

Als je een nieuwe Apple Watch wil kopen, dan kom je misschien al gauw tot de twee meest recente modellen: de Apple Watch Series 10 en de Apple Watch Ultra 2. Zeker nu de Apple Watch Series 10 een stukje groter geworden is dan zijn voorganger, komen de twee modellen dichter bij elkaar dan ooit. Er zijn dan ook minder verschillen tussen de Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Ultra 2 dan vorig jaar, bij de Apple Watch Series 9 vs Apple Watch Ultra 2. Mocht je nog twijfelen tussen de twee nieuwste modellen, dan helpt deze vergelijking je met kiezen.

Verschillen Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Ultra 2

Voor de verschillen tussen de Apple Watch Series 10 en Apple Watch Ultra 2, kijken we naar zeven aspecten: de formaten, het scherm, design, waterbestendigheid, batterijduur, overige functies en prijs. Op andere aspecten, zoals chip en mogelijkheden, zijn de twee aan elkaar gelijk.

#1 Formaten: Apple Watch Ultra 2 is toch nog groter

Ondanks dat de Apple Watch Series 10 groter geworden is, is de Apple Watch Ultra 2 nog altijd het grootste horloge uit Apple’s line-up. Ben je dus op zoek naar een zo groot mogelijk model, dan moet je bij de Apple Watch Ultra 2 zijn. Wil je juist een kleiner klokje om je pols, dan is de Apple Watch Series 10 een betere keuze, zeker met de kleinere 42mm variant. Belangrijk is echter om vooral zelf te proberen wat je mooier vindt staan, dus kijk bij beide modellen hoe ze om je pols staan.

Onthoud ook dat de Apple Watch Ultra 2 aanzienlijk dikker is dan de Apple Watch Series 10. De nieuwe Series 10 is de platste Apple Watch ooit, met 9,7mm dikte. Bij de Apple Watch Ultra 2 is dat 14,4mm, dus dat is toch al snel een halve centimeter dikker.

#2 Scherm: Apple Watch Series 10 is groter en beter (maar niet altijd)

De Apple Watch Ultra 2 stond altijd bekend als de Apple Watch met het grootste scherm. Dat is dan ook vaak de reden dat mensen voor dit model kiezen. Maar die eer is nu voor de Apple Watch Series 10 (in 46mm om precies te zijn). Dit scherm is een fractie groter dan van de Apple Watch Ultra 2 en dat zie je vooral aan het beeldoppervlak. Bovendien is het scherm van de Apple Watch Series 10 op met name een punt beter: de verversingsgraad. Het scherm van de Apple Watch Series 10 wordt namelijk in de always-on modus elke seconde ververst en niet elke minuut. Daardoor zie je daar altijd een secondewijzer, ook als het scherm in de ruststand staat.

Een ander verschil is dat het bij de Series 10 om een groothoekdisplay gaat. Het scherm is daardoor beter af te lezen als je er schuin op kijkt, bijvoorbeeld in de always-on modus. Dit soort verbeteringen vinden we niet bij de Apple Watch Ultra 2, al heeft deze wel een hogere maximale helderheid van 3000 nits (in plaats van 2000 nits). Dat merk je vooral als je hem buiten gebruikt in de felle zon.

Apple Watch Series 10 (42mm) Apple Watch Series 10 (46mm) Apple Watch Ultra 2 (49mm) Type LTPO3 OLED always-on Retina-display LTPO3 OLED always-on Retina-display LTPO OLED always-on Retina-display Groothoekdisplay √ √ – Pixels 374 x 446 416 x 496 410 x 502 Beeldoppervlak 989 mm2 1220 mm2 1185 mm2 Maximale helderheid 2000 nits 2000 nits 3000 nits Nachtmodus – – √

#3 Design Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Ultra 2

De Apple Watch Series 10 is een stuk eleganter dan de Apple Watch Ultra 2. De Apple Watch Ultra 2 heeft een robuust en grof design van titanium, verkrijgbaar in twee kleuren. De Apple Watch Series 10 is veel ronder en oogt daardoor wat vriendelijker.

Bij de Apple Watch Series 10 kan je bovendien kiezen uit twee materialen, namelijk aluminium en titanium. Bij aluminium zijn er drie kleuren: gitzwart (glimmend gepolijst), roségoud en zilver. Daarnaast zijn er ook nog drie titanium kleuren, die alledrie glimmend gepolijst zijn: naturel, goud en leisteen. Er is dus veel meer keuze bij de Apple Watch Series 10, zelfs nu de Apple Watch Ultra 2 ook in zwart is.

Apple Watch Series 10 (42mm) Apple Watch Series 10 (46mm) Apple Watch Ultra 2 (49mm) Afmetingen 43 x 36 x 9,7 46 x 39 x 9,7 49 x 44 x 14,4 Gewicht (aluminium) 30 gram 35,3 gram – Gewicht (titanium) 34,4 gram 41,7 gram 61,4 gram (naturel)

61,8 gram (zwart) Materiaal • Aluminium

• Titanium • Aluminium

• Titanium • Titanium Kleuren • Gitzwart

• Roségoud

• Zilver

• Naturel titanium (glimmend)

• Leisteen titanium (glimmend)

• Goud titanium (glimmend) • Gitzwart

• Roségoud

• Zilver

• Naturel titanium (glimmend)

• Leisteen titanium (glimmend)

• Goud titanium (glimmend) • Naturel titanium

• Zwart titanium

#4 Waterbestendigheid: de Ultra 2 gaat dieper

De Apple Watch Series 10 is voor het eerst geschikt voor duiken. Daarom vind je in dit model ook de Diepte-app, net als in de Apple Watch Ultra 2. Het verschil zit hem echter in de diepte: de Apple Watch Ultra 2 is waterbestendig tot 100 meter en ondersteunt recreatief duiken tot 40 meter diepte. Bij de Apple Watch Series 10 is de waterbestendigheid 50 meter en gaat de dieptemeter niet verder dan 6 meter. Wel hebben beide modellen een watertemperatuursensor.

#5 Batterij: Ultra 2 gaat langer mee

De voornaamste reden om te kiezen voor de Apple Watch Ultra 2, zit hem in de batterijduur. Dit model heeft namelijk een twee keer zo lange batterijduur, van in totaal 36 uur. Je hoeft de Apple Watch Ultra 2 daardoor veel minder vaak op te laden en kunt hem langer gebruiken voor langdurige intensieve workouts.

De Apple Watch Series 10 heeft echter wel een ander voordeel: het opladen gaat twee keer zo snel. Het nieuwere snelladen zorgt ervoor dat je hem in een half uur van 0% tot 80% kan opladen. Dat duurt bij de Apple Watch Ultra 2 een uur. Dat snellere laden zal vooral handig zijn als je de Apple Watch ‘s nachts wil gaan dragen en nog even moet bijladen voordat je het bed in duikt.

Apple Watch Series 10 (42mm) Apple Watch Series 10 (46mm) Apple Watch Ultra 2 (49mm) Batterijduur Tot 18 uur Tot 18 uur Tot 36 uur Batterijduur (energiebesparing) Tot 36 uur Tot 36 uur Tot 72 uur Snel opladen √ (0-80% in 30 minuten) √ (0-80% in 30 minuten) √ (0-80% in 1 uur) Energiebesparingsmodus √ √ √

#6 Overige verschillen: actieknop, betere gps en meer op de Apple Watch Ultra 2

Er zijn nog wel wat andere verschillen tussen de Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Ultra 2. Zo zit er een actieknop op, waarmee je bijvoorbeeld snel een workout kan starten of een andere functie kan bedienen zonder het scherm aan te hoeven raken. Ook is de speaker daar iets beter, met ondersteuning voor een luide sirene in geval van nood. De Apple Watch Ultra 2 heeft ook betere gps, waardoor je locatie tijdens workouts nauwkeuriger bepaald kan worden in dichtbebouwde gebieden, zoals in een grote stad. In Nederland zal dat niet per se nodig zijn, dus dit verschil is voor de meeste mensen wel te verwaarlozen.

#7 Prijs: de Apple Watch Ultra 2 is (meestal) veel duurder

In de meeste situaties is de Apple Watch Ultra 2 een stuk duurder dan de Apple Watch Series 10. De Apple Watch Series 10 is er al vanaf €449,-, terwijl je voor de Apple Watch Ultra 2 meteen €899,- neerlegt. Een prijsverschil van €450,-. Wil je de vergelijking iets eerlijker maken (door het grotere Cellular-model van de Apple Watch Series 10 te nemen), dan is het prijsverschil nog ‘maar’ €300,-. Als je echter liever een titanium Apple Watch wil, dan is het prijsverschil ineens een stuk kleiner.

Apple Watch Series 10 (42mm) Apple Watch Series 10 (46mm) Apple Watch Ultra 2 (49mm) Aluminium, GPS €449,- €479,- – Aluminium, GPS+Cellular €569,- €599,- – Titanium €799,- €849,- €899,-

Overeenkomsten Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Ultra 2

Er zijn ook veel overeenkomsten tussen de Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Ultra 2. Dit zijn ze in het kort:

Chip : Hoewel de Apple Watch Series 10 een S10-chip heeft en de Apple Watch Ultra 2 een S9-chip, zijn ze allebei even snel.

: Hoewel de Apple Watch Series 10 een S10-chip heeft en de Apple Watch Ultra 2 een S9-chip, zijn ze allebei even snel. Ultra Wideband-chip van tweede generatie : De vernieuwde nauwkeurige chip voor locatiebepaling vind je in beide modellen, zodat je daarmee de locatie van een iPhone 15 of nieuwer nauwkeurig kan vinden.

: De vernieuwde nauwkeurige chip voor locatiebepaling vind je in beide modellen, zodat je daarmee de locatie van een iPhone 15 of nieuwer nauwkeurig kan vinden. Double Tap (Tik dubbel-gebaar) : Met de Tik dubbel-actie kun je de Apple Watch bedienen door twee keer met je wijsvinger tegen je duim te tikken. Daarmee kan je bijvoorbeeld een telefoongesprek beantwoorden, de muziek of timer pauzeren of zelfs een berichtje antwoorden. Handig als je je handen vol hebt.

: Met de Tik dubbel-actie kun je de Apple Watch bedienen door twee keer met je wijsvinger tegen je duim te tikken. Daarmee kan je bijvoorbeeld een telefoongesprek beantwoorden, de muziek of timer pauzeren of zelfs een berichtje antwoorden. Handig als je je handen vol hebt. HomePod bedienen: Zodra je in de buurt bent, kun je automatisch de HomePod bedienen. Dit is mogelijk dankzij de Ultra Wideband-chip.

Daarnaast zijn er nog bestaande Apple Watch-functies die je ook in beide modellen vindt:

Conclusie Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Ultra 2

De keuze tussen een Apple Watch Series 10 of Apple Watch Ultra 2 is deze keer misschien wel lastiger dan vorig jaar. Dat komt mede doordat het scherm van de Apple Watch Series 10 niet alleen groter, maar ook iets beter geworden is. Dat kan voor sommige gebruikers de doorslag geven, als een groot scherm voor jou het allerbelangrijkst is. Toch zal de echte doelgroep van de Apple Watch Ultra 2 niet aan het twijfelen gebracht worden: dit model biedt nog steeds de meeste sportfuncties, in een grof en robuust uiterlijk dat je niet bij de Apple Watch Series 10 vindt.

Het grootste verschil zit hem dus nog steeds in de speciale functies en het design die je alleen in de Apple Watch Ultra-modellen vindt. Denk aan de actieknop, het design, de betere GPS en de extra lange batterijduur. Als dit jou allemaal als muziek in de oren klinkt, dan moet je voor de Apple Watch Ultra 2 gaan. Geef je hier allemaal niet zo heel veel om en zoek je gewoon een snelle en moderne Apple Watch met een mooi scherm en de belangrijkste gezondheidsfuncties, dan is de Apple Watch Series 10 ook een prima keuze.

Ga de Apple Watch Series 10 kopen als…

…je de nieuwste Apple Watch zoekt en doet aan sporten als hardlopen, fietsen, sporten in de sportschool en zwemmen.

…je de snelste Apple Watch van dit moment zoekt.

…je graag een groter scherm wil in een strak uitgevoerde Apple Watch.

…je van een afgerond en dun design houdt.

…je een zo klein mogelijke Apple Watch wil. Kies dan de 42mm Apple Watch Series 10.

…je niet meer wil uitgeven dan €600,-. De Apple Watch Series 10 is er vanaf €449,-.

Prijzen Apple Watch Series 10 46mm aluminium GPS

Ga de Apple Watch Ultra 2 kopen als…

…je een hele actieve sporter bent en veel marathons loopt of graag aan recreatief duiken doet.

…je verliefd geworden bent op het robuuste design.

…je graag een matte zwarte titanium behuizing wil.

…je flink wat geld te besteden hebt.

…je graag de extra functies van de Apple Watch Ultra wil, zoals de actieknop en langere batterijduur.

Prijzen Apple Watch Ultra 2 (2024)

Lees voor alle aanbiedingen, prijzen en meer ons artikel over de Apple Watch kopen. Daar vind je ook nog deals voor oudere en goedkopere modellen, zoals de Apple Watch SE 2e generatie en de Apple Watch Series 9. Lees ook ons artikel met de verschillen tussen de Apple Watch Series 10 en Apple Watch Series 9.