Het scherm van de Apple Watch is voorzien van een glazen beschermlaag. Er kan daarbij sprake zijn van saffierglas of Ion-X glas. Op deze pagina vertellen we wat de verschillen zijn en welk van de twee je moet kiezen.

Saffierglas vs. Ion-X glas

De aluminium Apple Watch-modellen hebben altijd een beschermlaag van gehard Ion-X-glas en dat geldt ook voor de sportieve Nike-modellen. Kies je voor een duurdere Apple Watch van roestvrij staal of titanium, dan is deze voorzien van saffierkristal. Dat geldt ook voor de prijzige Hermès Apple Watch-modellen. Op het eerste gezicht zie je geen verschil, maar die zijn er wel degelijk. Daarom leggen we in dit artikel uit wat de verschillen zijn tussen saffierglas en Ion-X glas is.

Saffierglas of Ion-X: de chemie

Laten we beginnen met de chemische samenstelling die voor saffierglas, Ion-X en gewoon glas heel verschillend is:

Gewoon glas: siliciumdioxide + natrium- en calciumoxide

Ion-X glas: siliciumdioxide en aluminiumoxide

Saffierglas: aluminiumoxide

Op Wikipedia is te lezen:

Door aluminiumoxide te smelten en daarna gedurende twee weken langzaam te laten afkoelen vindt kristallisatie plaats rondom een kristallisatiestaaf en ontstaat een groot blok van kleurloos saffier.

In de loop van de tijd zijn er meerdere krastesten gedaan met saffierglas als Ion-X glas. Daaruit blijkt dat saffierglas het meest krasbestendig is. Het kan krassen door sleutels, messen en schuurpapier doorstaan. Ion-X glas blijkt iets minder krasbestendig en kan gekrast raken door schuurpapier en harde voorwerpen. Nu zal niemand opzettelijk met schuurpapier over zijn horloge gaan krassen, maar het geeft wel aan dat je moet oppassen als je met je pols een bakstenen muur raakt of van de fiets valt en over het asfalt glijdt.

Saffierglas vind je in de volgende Apple Watch-modellen:

Apple Watch-modellen van roestvrij staal (alle modellen)

Apple Watch-modellen van titanium (alle modellen)

Apple Watch-modellen van keramiek (alle modellen)

Apple Watch Hermes (alle modellen)

Apple Watch Edition (alle modellen)

Alle andere modellen hebben Ion-X.

Kans op krassen

In de praktijk houdt het in, dat beide horloges goed bestand zijn tegen slijtage door dagelijks gebruik. Op de iCulture-redactie dragen we al jarenlang Apple Watch-modellen met zowel Ion-X als saffierkristal. Vooral bij Ion-X kan het gebeuren dat er opeens een kras op het scherm zit, zonder dat je weet hoe deze ontstaan is. Het blijft meestal beperkt tot deze ene kras, dus het is niet zo dat je scherm na een jaar gebruik onder de krasjes zit. Bij saffierkristal is de kans op dit soort krasjes iets lager, maar je betaalt er dan ook een stuk meer voor.

Of er krassen op jouw scherm komen, is afhankelijk van meerdere factoren. Het maakt een groot verschil of je op de bouw of op kantoor werkt.

Kans op glasbreuk

Als je de Apple Watch uit je handen laat glippen op een stenen vloer, dan heb je bij beide glassoorten kans op schermbreuk. Meestal is het zo dat hardere materialen minder snel krassen maar wel wat breukgevoeliger zijn. Dat zou betekenen dat een scherm van saffierglas sneller kapot gaat. We hebben echter te weinig ervaringscijfers om te weten of dit echt zo is. Gelukkig kun je de kans op glasbreuk verminderen door een Apple Watch-screenprotector te plakken of een beschermende hoes om de Apple Watch te doen als je bijvoorbeeld gaat klussen. Een simpel zweet/polsbandje van badstof kan ook helpen om schade aan je Apple Watch te voorkomen.

Bekijk ook Welke Apple Watch-screenprotector moet je kopen? Dit zijn je opties Bescherm je Apple Watch-scherm met een screenprotector! In deze gids vertellen we welke opties voor Apple Watch-screenprotectors er zijn en welke merken het beste bevallen.

Wat is Ion-X eigenlijk?

Volgens Apple is het glas van de aluminium Apple Watch gemaakt van alumina-silicaat. De toevoeging van aluminium maakt het glas harder en dus iets krasbestendiger. Daarnaast heeft Apple het glas door ionenuitwisseling nog eens extra gehard. Daarbij worden kleinere ionen vervangen door grotere, waardoor het oppervlak sterker wordt. Gorilla Glass, dat ook gemaakt wordt van alumina-silicaat, gebruikt al langer deze werkwijze om het glas extra hard te maken.

Ion-X wordt gebruikt in de volgende modellen:

Vanaf de Series 4 zit er een laagje saffierglas over de hartslagmeter, maar dit zit alleen aan de binnenkant. De voorkant van de aluminium-modellen is nog steeds gemaakt van Ion-X glas. Op de aluminium horlogekast staat dan ook de aanduiding ‘Ion X’.

Krasbestendig en breukbestendig gaan niet goed samen

Bij materialen moeten fabrikanten altijd de afweging maken tussen krasbestendigheid (hardheid) en breukgevoeligheid. Dat gelt ook bij de iPhone: Apple heeft met nieuwe materialen zoals Ceramic Shield ervoor gezorgd dat het glas minder snel breekt bij een val, maar er kunnen nog steeds krassen op het scherm ontstaan. Het is lastig om materialen te vinden die tegelijk hard én breukbestendig zijn, maar Apple probeert dit wel te maken met speciale behandelingen. Zogenaamde rugged beschermhoesjes hebben vaak een zachte tussenlaag hebben, die schokken en stoten absorbeert. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale materialen die de impact van een klap snel verspreiden. Vaak bevat zo’n hoes ook nog een harde laag, die het stevigheid geeft. Bij de glaslagen op de Apple Watch staat Apple voor een soortgelijke keuze.

Bij de glazen schermpjes van de Apple Watch is het lastig om diezelfde val- en stootbestendigheid in te bouwen omdat het om een dun laagje glas gaat. Maar fabrikanten proberen wel de eigenschappen van het materiaal in gunstige richting bij te sturen, met behandelingen zoals ionenuitwisseling.

Bij een horloge is het belangrijk dat het scherm erg stoot- en krasbestendig is. Je stoot sneller tegen allerlei objecten aan. Als je met een hand vol tassen een deur probeert te openen, is de kans groot dat jouw pols tegen de deur botst. Glij je uit op straat, dan raakt niet alleen je knie geschaafd, maar schuurt het horloge ook over het ruwe trottoir.

Saffierglas (of saffierkristal)

Apple is al sinds 2014 bezig met het maken van saffierglas. Aanvankelijk ging Apple hiervoor een samenwerking aan met het bedrijf GT Advanced Technologies in Arizona, waar in een fabriek synthetische saffierkristallen werden gemaakt. Maar die samenwerking liep op niets uit. Tegenwoordig gebruikt Apple saffierglas voor de frontjes van de duurdere Apple Watch-modellen de achterkant van de recente Apple Watch-modellen en op de cameralenzen van de iPhone.

Saffierglas wordt alleen gebruikt voor kleine oppervlakken en is nog niet gebruikt als beschermlaag voor het gehele iPhone-scherm. Hiervoor gebruikt Apple al jarenlang Gorilla Glass, ook een kunstmatig versterkte glassoort. Productie van saffierglas is duurder dan Ion-X, vandaar dat Apple het alleen gebruikt in de duurdere Apple Watch-modellen. Ook goed om te weten: ook bij luxe horlogemerken wordt vaak gekozen voor saffierglas, wat wel aangeeft dat het materiaal vooral voor high-end producten is bedoeld.

Conclusie: saffierglas of Ion-X?

Saffierglas is duurder om te produceren dan Ion-X en het wordt dan ook uitsluitend toegepast in de duurdere Apple Watch-modellen. Op deze modellen krijg je ook wat extra’s, zoals mooiere materialen en 5G. Het is daarom een afweging hoeveel je bereid bent om extra te betalen. Als je voorzichtig met je Apple Watch omgaat, zal het verschil tussen saffierglas en Ion-X in het dagelijks gebruik niet zo snel merkbaar zijn.

Ion-X glas is iets minder krasvast, maar kan beter tegen een stootje. Ben je bang voor krassen maar ben je niet bereid om extra te betalen voor een model met saffierglas, dan zijn er gelukkig prima oplossingen in de vorm van screenprotectors.

Kies Ion-X glas als je…

… sporter bent, vaak valt, of ruig omgaat met je spullen. Dit is een kwestie van levensstijl. Ben je iemand die regelmatig spullen uit handen laat glippen, dan is Ion-X waarschijnlijk de beste keuze. Bij een sporthorloge is het logisch dat de stoot- en valbestendigheid goed is. Gooi je je Apple Watch na het dragen altijd achteloos op de houder, dan is Ion-X voor jou de beste keuze.

Kies saffierglas als je…

… zuinig op je spullen bent. Een duur horloge van de juwelier is ook iets waar je zuinig mee omgaat. Wil je geen slijtage zien door dagelijks gebruik, dan is saffierglas de beste keuze. Daarop zie je minder snel krassen door sleutels en dagelijks contact met scherpe voorwerpen.

Weet je inmiddels welke van de twee bij jou past? Lees alles over de Apple Watch kopen in onze speciale round-up van prijzen, modellen en meer: