Apple Watch van aluminium of titanium? Dit jaar is de keuze moeilijker dan ooit

Apple Watch aluminium vs titanium: de keuze is aan jou

Bij de Apple Watch kun je meestal kiezen uit twee materialen: de standaardmodellen in aluminium en een duurder model van een luxer materiaal. Tot nu toe was er steeds de keuze uit aluminium of roestvrijstaal, maar met de komst van de Apple Watch Series 10 is dat veranderd. Je hebt nu de keuze uit aluminium of titanium. Titanium is een stuk lichter dan staal en kan zowel een matte als een glimmende afwerking krijgen. Daarnaast kun je ook nog kiezen voor de Apple Watch Ultra 2 in titanium. Keuzestress? Welnee! We zetten de verschillen voor je op een rij.

#1 Apple Watch aluminium vs titanium: de prijs

De belangrijkste overweging bij het kiezen van een Apple Watch is waarschijnlijk de prijs. Er zit een prijsverschil van maar liefst €350 tot €370 tussen de goedkoopste aluminium modellen en de duurdere titanium-uitvoering.

De prijs van de Apple Watch Series 10 in titanium komt erg dicht in de buurt van de Apple Watch Ultra 2, die een adviesprijs van €899,- heeft. Voor dat geld krijg je een robuuste behuizing in een wat hoekiger design.

De hogere prijs van de titanium-modellen heeft ook ermee te maken dat het altijd om de Cellular-versie gaat. Je betaalt dan voor een functie die je misschien helemaal niet nodig hebt. Ook kom je in de verleiding om een extra abonnement af te sluiten (dit kost altijd €5,- per maand bovenop je normale abonnement), maar dit is niet verplicht.

Ben je benieuwd of er al goede aanbiedingen zijn, dan vind je hieronder de prijzen voor de titanium-modellen van de Apple Watch Series 10.

Leisteen

Naturel

#2 Gewicht aluminium vs titanium

Apple is bij de Apple Watch Series 10 overgestapt op titanium, omdat het een stuk lichter is dan staal. De roestvrijstalen Apple Watch-modellen stonden erom bekend dat ze vrij zwaar om je pols waren. Titanium heeft dezelfde luxe uitstraling, maar het scheelt nogal in gewicht. Dit weegt de Apple Watch:

42mm Series 10 aluminium GPS: 30,0 gram

42mm Series 10 aluminium GPS + Cellular: 29,3 gram

42mm Series 10 titanium: 34,4 gram

46mm Series 10 aluminium GPS: 36,4 gram

46mm Series 10 aluminium GPS + Cellular: 35,3 gram

46mm Series 10 titanium: 41,7 gram

49mm Ultra 2 naturel: 61,4 gram

49mm Ultra 2 zwart: 61,8 gram

Zoals je ziet zit er weinig verschil tussen de Apple Watch Series 10-modellen, waardoor het qua gewicht niet veel uit maakt wat je kiest. De Apple Watch Ultra 2 is wel beduidend zwaarder en draagt daardoor ook iets ‘logger’.

#2 Kleuren van de Apple Watch aluminium vs titanium

Bij de modellen van aluminium kun je momenteel kiezen uit gitzwart, roségoud en zilver. Vooral het model in gitzwart is opvallend, want tot nu toe kon je alleen kiezen voor geborsteld aluminium, een afwerking waarbij krassen nauwelijks te zien zijn. Wil je iets met een heel andere uitstraling dan gebruikelijk, dan hoef je dus niet voor het duurdere titanium te kiezen. Je zit ook goed met het glimmende gitzwart. Maar hou er wel rekening mee dat dit materiaal iets sneller kan krassen. Er zijn nog geen ervaringen mee.

Apple Watch Series 10: kleuren aluminium

Kies je voor titanium, dan heb je bij de Apple Watch Series 10 ook keuze uit drie kleuren. En het mooie is: ze zijn ook nog hoogglans afgewerkt, waardoor ze heel anders ogen dan de matte Ultra. Er is keuze uit de kleuren leisteen, goud en naturel.

Apple Watch Series 10: kleuren titanium

Daar staat tegenover dat je voor de Apple Watch Ultra 2 tot voor kort maar uit één kleur kon kiezen: naturel titanium. Daar is vanaf 2024 de nieuwe kleur zwart (‘Satin Black’) bijgekomen. De behuizing is net als voorheen mat afgewerkt, waardoor krassen minder snel opvallen.

#4 Functies Apple Watch aluminium vs titanium

Kies je voor de Apple Watch Series 10 in aluminium of titanium, dan zit er in feite weinig verschil tussen de modellen. Toch zijn er wel wat punten om op te letten:

De titanium-versie is altijd voorzien van Cellular-functie

De titanium-versie is voorzien van een display met saffierkristal, terwijl de aluminium-modellen net als voorheen een display van gehard Ion-X-glas hebben

Technisch gezien zijn de modellen van de Series 10 verder gelijk.

Kies je echter voor de Apple Watch Ultra, dan zijn er wel degelijk verschillen:

Eigenschap Apple Watch Series 10 Apple Watch Ultra 2 Horlogekast 42mm of 46mm 49mm Design Standaard Apple Watch-design met gebogen scherm Robuuster design met vlak scherm en scherpere hoeken Helderheid scherm Max. 2.000 nits Max 3.000 nits Nachtmodus met rode wijzerplaat – ✓ Actieknop – ✓ Onderwatersport Snorkelen tot ca. 6m diepte Duiken tot 40m diepte Waterbestendigheid 50m diepte 100m diepte Batterijduur normaal Tot 18 uuur Tot 36 uur Batterijduur energiebesparing Tot 36 uur Tot 72 uur GPS 1 frequentie 2 frequenties

Zilver

Roségoud

Conclusie: Apple Watch van aluminium of titanium?

We kunnen niet in jouw portemonnee kijken en weten dus ook niet hoeveel jij ervoor over hebt om met een Apple Watch van titanium rond te lopen. Maar we kunnen wel een paar algemene aanbevelingen doen:

Nog onzeker? Kies de Apple Watch van aluminium. Smartwatches zijn minder waardevast dan een iPhone en het zou zonde zijn als je er na een paar maanden achter komt dat het niks voor jou is. Bovendien kun je een aluminium Apple Watch gemakkelijker doorverkopen, omdat hij goedkoper is en er een bredere markt voor is.

Eerste Apple Watch? Als je voor de eerste keer een Apple Watch koopt, raden we aan om de aluminium Apple Watch SE te kiezen. Zo kun je voor een leuk prijsje kijken of een smartwatch bevalt en heb je alle tijd om na te denken of je op termijn een duurder materiaal wilt.

Krap bij kas? Neem de aluminium Apple Watch. Technisch gezien is deze namelijk exact gelijk aan de titanium versie. De enige verschillen zijn het gewicht, de kleuren, het saffierglas-display en het feit dat je bij titanium verplicht bent om de Cellular-versie te nemen.

Ben je supersportief? Dan past de Apple Watch Ultra waarschijnlijk beter bij jou.

Loterij gewonnen? Trakteer jezelf op iets moois en kies voor een model in titanium. Sportieve types kiezen misschien liever een Ultra, maar ook met de titanium-versie van de Apple Watch Series 10 maak je indruk op je vrienden.

Vind je titanium het mooist? Je moet gewoon kiezen wat jou het meest aanspreekt en als dat titanium is, doen wij niet moeilijk.

Meer over de Apple Watch kopen lees je in ons uitgebreide artikel met koopadvies!