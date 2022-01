Een glucosemeter of temperatuursensor? Het zou zomaar kunnen dat we hier nog jaren op moeten wachten. Volgens een bron worden er de komende jaren geen grote nieuwe gezondheidsfuncties aan de Apple Watch toegevoegd.

De afgelopen jaren heeft Apple een aantal belangrijke gezondheidsfuncties toegevoegd aan de Apple Watch. Het begon met de Apple Watch Series 4 en de ECG-functie en daar kwam de saturatiemeter op de Apple Watch Series 6 nog bij. Er gaan al langer geruchten dat Apple zou werken aan allerlei gezondheidsfuncties, maar volgens Mark Gurman laten deze nog even op zich wachten. Er zouden nog geen nieuwe gezondheidssensoren toegevoegd worden.



‘Gezondheidsfuncties Apple Watch uitgesteld’

De Apple Watch Series 8 is het aankomende nieuwe model van dit najaar. Vorig jaar waren er geruchten dat de Apple Watch in 2022 bloedglucosemeting zou krijgen, maar Mark Gurman van Bloomberg zegt dat het nog lang niet zover is. Hij denkt zelfs dat het misschien pas in de tweede helft van dit decennium beschikbaar is.

Ook was er al eens een gerucht over een bloeddrukmeter in de Apple Watch, maar dit duurt volgens Gurman nog minstens twee of drie jaar. Tot slot werd eerder gezegd dat de Apple Watch in 2022 je lichaamstemperatuur zou kunnen meten. De geruchten hierover waren hardnekkig en het zou ook op de planning hebben gestaan voor dit jaar, maar Gurman zegt nu dat daar in het circuit sinds kort veel minder over gesproken wordt.

Wat de Apple Watch Series 8 dan wel gaat brengen, is nog de vraag. Apple zou kunnen inzetten op het verbeteren van bestaande functies. Zo is er nog altijd veel kritiek op het bijhouden van je slaap met de Apple Watch, omdat de mogelijkheden beperkt zijn. Apple zou wel werken aan een verbeterde slaapfunctie, bijvoorbeeld het ontdekken van een slaappatroon en slaapapneu. Een nieuw ontwerp zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn, al blijft dit na de hoge verwachtingen van vorig jaar nog gissen.