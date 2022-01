Europese providers willen geen Private Relay

Private Relay (Privédoorgifte) is een van de belangrijkste iCloud-functies van de afgelopen tijd. Hiermee wordt een versleutelde VPN-achtige verbinding opgezet voor je dataverkeer via Safari. Het zit als beta in iOS 15 en zorgt ervoor dat bedrijven je minder makkelijk kunnen tracken. De vier grootste Europese providers zien dit echter niet zitten. Zij hebben in een open brief aan de EU duidelijk gemaakt dat ze tegenstander zijn. Private Relay zou netwerken en servers buitensluiten, waardoor “essentiële netwerkdata en metadata” niet meer beschikbaar zijn. Ook zou het “grote gevolgen hebben en de Europese digitale soevereiniteit ondermijnen”. Het zou de “mogelijkheden ondermijnen om telecommunicatienetwerken efficiënt te beheren”.



Apple’s Private Relay is bedoeld om je privacy beter te beschermen. De data die je via Safari verstuurt wordt versleuteld, zodat Apple zelf en derde partijen niet kunnen zien welke pagina’s je hebt bezocht. Voor Apple is dit prima, want het bedrijf bouwt geen profielen op van gebruikers en verkoopt data niet door aan externe partners. Maar voor de providers is het een struikelblok. Ze vrezen dat Private Relay het moeilijker zal maken om te innoveren, nu ze zelf niet meer aan de knoppen zitten qua dataverkeer. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn providers sceptisch: ze zijn bang dat ze minder goed kunnen concurreren als ze niet over gebruikersdata beschikken.

Bekijk ook iCloud Private Relay: meer privacy tijdens het browsen Met Private Relay (of Privédoorgifte) creëert je iPhone een veiligere manier om te browsen. Lees in deze tip wat het inhoudt en hoe je het gebruikt.

De brief is in augustus verstuurd en nu pas openbaar gemaakt. Het is getekend door de CEO’s van de vier grootste Europese operators. Volgens de providers wordt Apple op deze manier een “digitale poortwachter” die de mogelijkheid heeft om diensten af te sluiten. De providers zouden nog geen antwoord van de EU hebben ontvangen, terwijl Apple al wel een betaversie van Private Relay heeft ingevoerd. The Telegraph vroeg de betrokken providers om opheldering, maar Vodafone en Orange weigerden te reageren. T-Mobile en Telefonica gaven geen reactie en ook bij Apple bleef het stil.

In het uiterste geval zou de EU het gebruik van iCloud Private Relay kunnen verbieden. In sommige landen is dat al afgedwongen door de overheid of door lokale wetten. Zo kun je geen Private Relay gebruiken in China, Witrusland, Egypte, Kazachstan, Saoedi Arabië, Zuid-Afrika, Turkmenistan, Oeganda, de Filippijnen en Colombia.

In iOS 15.2 is Private Relay standaard uitgeschakeld, maar het zal ingeschakeld zijn zodra het niet meer in beta is. Tijdens het gebruik kun je nog wel tegen wat problemen aanlopen: sommige functies werken niet met iCloud Private Relay ingeschakeld. De oplossing is om de feature tijdelijk even uit te schakelen.