Apple's aanstaande AR- en VR-headset is niet bedoeld om de hele dag te dragen. Ook zou Apple er niets in zien om aan de 'metaverse' mee te doen.

Geen metaverse bij Apple

De metaverse is een volledig virtuele wereld waarin je als gebruiker kunt ontsnappen aan het echte leven. Facebook’s moederbedrijf Meta zet alles op het spel om de metaverse te realiseren, maar Apple staat niet te springen om eraan mee te doen. Volgens Mark Gurman van Bloomberg heeft Apple meedoen aan de metaverse overwogen, maar heeft besloten dat het ‘off limits’ is. Apple zou willen kiezen voor kortere ervaringen, met een headset die je niet de hele dag draagt. Bloomberg heeft dat vrijwel direct gehoord van bronnen binnen Apple.



Een mixed reality-headset, zoals bij Apple in ontwikkeling zou zijn, is geschikt voor games en entertainment, werk en onderwijs. Bedrijven zoals Meta denken dat je veel tijd met een dergelijke headset gaat doorbrengen en voor langere tijd gaat wegvluchten in een andere wereld. Apple zou daar geen voorstander van zijn en kiest een andere insteek. Volgens Gurman is de mixed reality-headset van Apple bedoeld voor korte sessies en niet iets waar je de hele dag mee rondloopt.

De headset zou gemaakt zijn van lichtgewicht materialen, heeft een M1-achtige processor aan boord voor toepassingen en heeft nog een tweede processor voor het verwerken van sensormetingen. Eén van deze sensoren zou een LiDAR-scanner kunnen zijn, die de handbewegingen van de gebruiker volgt zonder dat je een controller in de hand hoeft te hebben. Mogelijk worden er wel controllers gebruikt voor preciezere bewegingen. De headset zou misschien wel $3000 kunnen kosten en is dan ook vooral bedoeld om de technische mogelijkheden te laten zien, niet als een massaproduct dat iedereen gaat aanschaffen.

Volgens geruchten gaat Apple in 2022 de eerste mixed reality-headset onthullen, met de nadruk op augmented reality en virtual reality. Als de aankondiging later dit jaar volgt, zullen we één woord in ieder geval niet te horen krijgen: de metaverse.