Niet alle Apple Watch-functies die zijn aangekondigd, zijn nu al te gebruiken. Dit zijn de belangrijkste features in watchOS 9 en op de nieuwe modellen waarop we nog iets langer zullen moeten wachten.

Nu de Apple Watch Series 8 (review), de nieuwe SE en de robuuste Apple Watch Ultra in handen van gebruikers zijn, lijkt het er voor dit jaar op te zitten. Tenminste, wat de Apple Watch betreft. Toch is dat niet helemaal waar, want er zijn meerdere functies die nog beschikbaar moeten komen. Dit zijn de belangrijkste.

#1 Internationale roaming

De Apple Watch 4G heeft binnenkort ook in het buitenland verbinding. Apple kondigde internationale roaming aan voor de Apple Watch, al heeft het nog wel wat beperkingen. Zo werkt het maar met 30 partners, waarvan drie in de VS zitten en twee in het Verenigd Koninkrijk. De overige 25 zijn verspreid over de aardbol, waraonder China Mobile, Movistar en Softbank. Maar door die beperkte lijst is het nog lang niet zo dat je tijdens je vakantie moeiteloos kunt roamen. Het komt “later dit jaar” beschikbaar voor de Apple Watch Series 5 en nieuwer – en uiteraard alleen op Cellular-modellen.



Dat er Vodafone en T-Mobile in dit overzicht staat, wil natuurlijk niet zeggen dat het werkt in alle landen waar deze providers actief zijn.

Een andere wens die we graag in vervulling zouden zien gaan, is dat de Apple Watch 4G bij meer Nederlandse providers beschikbaar komt. Over een paar weken is dit model een jaar verkrijgbaar via T-Mobile en het is goed mogelijk dat er een exclusiviteit van 1 jaar is afgesproken. We hebben recent nog nagevraagd bij de twee andere grote providers Vodafone en KPN, maar die houden hun lippen stijf op elkaar of geven ontwijkende antwoorden.

#2 Apple Watch nog niet als duikcomputer te gebruiken

Bij de Apple Watch Ultra beloofde Apple dat je je duikcomputer voortaan thuis kunt laten, want die functionaliteit zit al in het horloge. Ben je na ontvangst van je Ultra meteen met je duikspullen naar een koraalrif gerend, dan zul je gemerkt hebben dat het nog niet werkt. Er staat weliswaar het volgende op de website van Apple:

De nieuwe dieptemeter zorgt voor alle gegevens die je nodig hebt voor duiken of freediving tot op 40 meter diepte. Voldoet aan EN13319

Een internationaal erkende standaard voor duikcomputers en dieptemeters.

Maar iets daaronder staat: “Binnenkort beschikbaar: Een volledig uitgeruste duikcomputer.” Dit komt omdat je hiervoor de Oceanic+ app van Huish Outdoors nodig hebt. Deze biedt allerlei handige functies om tot 40 meter diep te kunnen duiken.



De website over de Oceanic+ app toont overigens een heel ander bandje dan de Ocean-band van Apple zelf, in heel andere kleuren. Mogelijk is dit een third party-bandje. Huish verkoopt binnenkort wel een duikbehuizing voor je iPhone, dus misschien komen deze bandjes er nog bij.

Je krijgt op de Apple Watch Ultra wel een voorgeïnstalleerde Diepte-app, maar die is volgens Apple niet geschikt als duikcomputer. Je kunt ‘m wel gebruiken voor recreatieve waterpret zoals snorkelen en onderwater zwemmen in een zwembad. Je krijgt het tijdstip, diepte, maximum diepte en de watertemperatuur te zien. Oceanic+ biedt veel meer, zoals dieptemeting, waarschuwingen als je een bepaalde diepte hebt bereikt en een logboek voor 12 duiksessies. Voor de geavanceerde functies moet je een abonnement nemen van €5 per dag, €10 per maand of €80 per jaar (dit zijn schattingen op basis van de dollarprijzen). Apple heeft daarnaast de Siren-app uitgebracht voor de Apple Watch Ultra, om een sirene-geluid af te spelen in geval van nood. Dit werkt uiteraard niet onder water.

#3 Energiebesparende modus op de Apple Watch Ultra

De Apple Watch Ultra heeft van zichzelf al een prima batterijduur van 36 uur bij normaal gebruik. Er is echter ook een energiebesparende modus waarmee de batterij tot wel 60 uur meegaat.

Dit is op de andere modellen met watchOS 9 al beschikbaar, maar op de Ultra komt ‘ie later. Die 60 uur gebruiksduur is berekend op basis van 15 uur aan workouts, 600x de tijd controleren, 35 minuten apps gebruiken, 3 minuten bellen en 15 uur slaaptracking. Er zal ook minder vaak de GPS-locatie en de hartslag worden bepaald. Het is een raadsel waarom deze modus later komt, maar Apple’s webpagina vermeldt “Binnenkort beschikbaar”.

#4 Nieuwe HomeKit-architectuur

Je vraagt je misschien af wat de Apple Watch met de nieuwe HomeKit-architectuur te maken heeft. Dit komt later in iOS 16 en heeft ook impact op het gebruik van de Woning-functies op de Apple Watch. Het houdt in dat je een kind kunt uitnodigen om de HomePod-speakers en smart home-accessoires te bedienen vanuit de Woning-app. Ook kunnen kinderen deursloten openen via de Wallet-app, bijvoorbeeld in hotels die dat ondersteunen. De functie is afhankelijk van Gezinsconfiguratie, waarmee je een Apple Watch kunt instellen voor een gezinslid. Meestal zal het daarbij gaan om kinderen, maar het kan ook zijn dat je de Apple Watch hebt moeten instellen van een huisgenoot die technisch niet zo handig is of mentale beperkingen heeft. Om deze functie te gebruiken heb je een woninghub nodig en voor deze nieuwe architectuur moet dat een geschikte Apple TV of HomePod zijn.

#5 Extra sportfuncties

watchOS 9 zit bomvol nieuwe functies voor hardlopers, duurlopers, triatleten en anderen die graag zware inspanningen verrichten. Maar niet alles is nu al te gebruiken. Als we de watchOS 9-pagina bij Apple bekijken, is er één functie voorzien van “Later dit jaar beschikbaar”-label: het racen tegen de klok. Als je vaak dezelfde route loopt of fietst, kun je proberen de tijd te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van realtime informatie: je ziet in hoeverre je voor- of achterloopt op je eerdere schema. Het is beschikbaar op de Apple Watch Series 4 of nieuwer.

Niet in Nederland: het herkennen van atletiekbanen. Deze Track detection werkt alleen in de Verenigde Staten. De app herkent of je op een atletiekbaan bent en combineert data van Apple Maps en GPS om nog nauwkeuriger je afstand, tempo en afgelegde route te bepalen. Dit komt beschikbaar op de Apple Watch Series 4 en nieuwer. De functie wordt niet genoemd op de internationale webpagina’s van Apple en dat komt waarschijnlijk omdat Apple alle atletiekbanen in de VS in een database heeft gezet. In Europa zullen we er waarschijnlijk eeuwig op moeten wachten. Gelukkig zitten er nog veel meer nieuwe sportfuncties in watchOS 9.