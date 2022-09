We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Sidney

Er is een nieuwe documentaire op Apple TV+ te zien, voor liefhebbers van levensverhalen. Sidney duikt in het leven en de nalatenschap van Sidney Poitier en heeft simpelweg de naam Sidney gekregen. We zien eerlijke, open interviews met vrienden en collega’s uit Hollywood, waaronder Barbra Streisand, Lenny Kravitz, Denzel Washington, Halle Berry, Spike Lee en meer.

Sidney Poitier was een legendarische acteur, regisseur, activist en diplomaat. Hij werd gezien als de eerste zwarte acteur en kreeg in 1964 als eerste zwarte man een Oscar voor beste acteur. Poitier overleed helaas in januari van dit jaar, maar op dat moment waren de werkzaamheden voor de documentaire al ver gevorderd. Sidney wordt geproduceerd door Oprah Winfrey in samenwerking met de familie van Poitier. Regisseur is Reginald Hudlin.

Binnenkort is er nog meer te zien op Apple TV+, zoals ‘The Greatest Beer Run Ever’ op 30 september en de dramaserie Shantaram halverwege oktober. Hou je van muziek, dan kun je uitkijken naar films over Louis Armstrong en Selena Gomez.

Bekijken: Sidney

Andor (S01)

Te zien bij: Disney+

Prequel-serie van Star Wars’ ‘Rogue One’. In een tijdperk vol gevaar, bedrog en intriges begint Cassian aan het pad dat voorbestemd is om van hem een held van de Rebellen te maken. De eerste drie afleveringen zijn nu te zien.

The Kardashians

Te zien bij: Disney+

De Kardashian-familie komt terug met een gloednieuwe serie, waarbij iedereen een kijkje krijgt in hun leven. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall en Kylie brengen laten de camera’s toe om de waarheid aan hun verhalen te geven. Van de intense druk op de schouders met het runnen van miljardenbedrijven tot de hilarische momenten van speeltijd en schoolgaande kinderen. Kijk mee met dit meeslepend en eerlijke verhaal over liefde en leven in de schijnwerpers.

Moonfall

Te zien bij: Netflix

De maan komt in botsing met iets mysterieus waardoor zij uit haar baan raakt en op ramkoers komt met de aarde. De laatste hoop om het noodlot te keren? Een ruimtemissie.

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (S01)

Te zien bij: Netflix

In meer dan een decennium werden 17 tienerjongens en jonge mannen vermoord door de veroordeelde moordenaar Jeffrey Dahmer. Hoe is hij zo lang aan arrestatie ontsnapt?

Skandal! Bring Down Wirecard

Te zien bij: Netflix

Het betalingsbedrijf Wirecard baarde opzien in de financiële sector door het onverwacht grote succes. Een team van verbeten journalisten legde echter grootschalige fraude bloot.

Wonder Woman 1984

Te zien bij: HBO Max

Diana Prince leeft inmiddels incognito in jaren 80 – een tijdperk van overdaad, maar ook van de Koude Oorlog. Hoewel ze haar krachten volledig heeft ontwikkeld, houdt ze zich op de achtergrond. Maar nu moet ze opnieuw in actie komen als Wonder Woman en al haar wijsheid, kracht en moed gebruiken om de mensheid te behoeden voor een duister complot van de wrede zakenman Maxwell Lord en The Cheetah.

Paper & Glue

Te zien bij: HBO Max

Van illegale graffiti tot een monumentaal portret op de muur tussen de VS en Mexico. Kunstenaar JR vertelt in Paper & Glue over zijn werk en over hoe collaboratieve kunst gemeenschappen kan opbeuren en aanzetten tot zelfexpressie.

Swimming with Sharks (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Als Lou haar stage bij Joyce begint, lijkt ze op een naïeve nieuwkomer in Hollywood. Maar Lou is al lang geobsedeerd door Joyce en doet er alles aan om dichtbij haar te komen… zelfs moorden.

Love Island USA (S04)

Te zien bij: Videoland

We volgen sexy jonge singles die op zoek zijn naar de liefde tijdens hun verblijf in een prachtige luxe villa. Het wordt een zomer vol romance, vriendschap en dramatische wendingen. De singles moeten koppels vormen, want anders lopen ze het risico naar huis te worden gestuurd.

The Queen

Te zien bij: Pathé Thuis

De wereld reageert in shock op de dood van Prinses Diana. Het Koningshuis beschouwt het overlijden als een familiegebeurtenis maar de rouw van het volk wordt steeds groter en daarmee ook de woede over het zwijgen van de Koninklijke familie.