Het is inmiddels vier dagen geleden dat watchOS 9.5 verscheen. Sindsdien klagen sommige gebruikers over een vreemd verschijnsel: het scherm van hun Apple Watch heeft een grijze of groene tint.

De klachten op Reddit zijn afkomstig van mensen met verschillende modellen, waaronder een Apple Watch Series 6 t/m 8 en de Apple Watch SE. De ene persoon heeft het wel, de andere niet. Het geeft de indruk dat het OLED-scherm van je Apple Watch opeens veranderd is in een LCD-scherm en het is vooral goed zichtbaar als je het Apple Watch Bedieningspaneel tevoorschijn haalt. Het lijkt te gaan om een softwarebug, die hopelijk in een tussentijdse update kan worden opgelost.



Een bijzonderheid is dat het scherm weer donkerder wordt als je omhoog blijft vegen. Ook bij meldingen is de grijze tint aanwezig, maar als je doorscrolt wordt het weer zwart.

Dit kun je doen

Er is nog geen oplossing gevonden voor het probleem. Eén gebruiker meldt dat herstarten van de Apple Watch het scherm weer normaal maakt, maar na een tijdje komt de grijze of groene tint toch weer terug. Een andere persoon zag de grijze tint verdwijnen na inschakeling van de slaapstand. En nog een andere persoon heeft het alleen aan de zijkant van het scherm, op een gloednieuwe Apple Watch.

Heb je de update naar watchOS 9.5 nog niet geïnstalleerd en ben je bang dat je er ook last van krijgt, dan kun je beter even wachten. Apple bracht watchOS 9.5 uit op 18 mei en sindsdien zijn er geen andere grote problemen gemeld. Wel bleek bij iOS 16.5 de Camera-adapter niet meer te werken. Voor beide problemen wordt hopelijk snel een oplossing uitgebracht in de vorm van watchOS 9.5.1 en iOS 16.5.1. Zelf is Apple ondertussen alweer bezig met het testen van de volgende update: de iOS 16.6 beta is verschenen voor ontwikkelaars en is binnenkort ook voor publieke testers te downloaden.