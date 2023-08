Nieuwe Apple Watch-modellen in Bluetooth database

Over minder dan een maand wordt de Apple Watch Series 9 verwacht en dat betekent dat we steeds meer hints zullen krijgen dat de nieuwe modellen inderdaad onderweg zijn. Eerder waren er al registraties van de iPhone 15 en nu is er een concrete aanwijzing dat ook de Apple Watch dit jaar zal worden vernieuwd. De database bevat een lijst van apparaten de binnenkort uitkomen, zodat de Bluetooth SIG kan bijhouden welke apparaten gebruik maken van de draadloze technologie. In de database zijn vaak maar weinig specs te vinden. Dat is ook nu weer het geval.



Uit de registratie valt dan ook niets af te leiden over schermformaten en kleuren, maar we kunnen er vanuit gaan dat het opnieuw modellen in 41mm en 45mm formaat zijn. Wel staat er dat er sprake is van een “WatchOS Profile Subsystem 2023”, waardoor we weten dat het daadwerkelijk over de Apple Watch gaat. Eerdere geruchten maken duidelijk dat de vernieuwingen niet zo groot zullen zijn en dat er vooral een nieuwere, snellere S9-chip in zal zitten.

Tien jaar Apple Watch, tien jaar watchOS

Voor de echt interessante vernieuwingen zullen we moeten wachten op het jubileummodel Apple Watch Series 10, die in de wandelgangen al Apple Watch X is gaan heten. Wel viert watchOS 10 dit jaar een mijlpaal, want het is de tiende versie van het besturingssysteem. Apple heeft dit aangegrepen om flink wat aanpassingen te doen.

Verder zou Apple dit jaar van plan zijn om een licht vernieuwde Apple Watch Ultra uit te brengen, in een nieuwe donkere kleur. Een vernieuwde Apple Watch SE wordt niet verwacht. We krijgen het allemaal te horen tijdens een event dat vermoedelijk rond 12 september gaat plaatsvinden, dus over minder dan een maand.