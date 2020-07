Opinie: Waarom de Apple Watch mijn favoriete Apple-product is

De Apple Watch is inmiddels vijf jaar in Nederland beschikbaar. In die vijf jaar is de Apple Watch uitgegroeid tot één van mijn favoriete Apple-producten. Hoe lang ben jij al een Apple Watch-eigenaar? Ook zijn we benieuwd naar jouw verzameling van Activiteit-medailles van de afgelopen vijf jaar!

Op 17 juli 2015, nu alweer vijf jaar geleden, startte Apple met de verkoop van de Apple Watch in Nederland en België. Terugkijkend op de afgelopen vijf jaar, kan ik maar één ding concluderen: de Apple Watch is één van mijn favoriete Apple-producten van de afgelopen jaren geworden. Er is geen dag geweest dat ik hem niet gebruikte. Apple heeft het horloge in die vijf jaar flink verbeterd, met ongetwijfeld nog veel verbeteringen op komst. De Apple Watch brengt veel mensen in beweging, mede dankzij de Activiteit-app en de bekende ringen. Hoeveel medailles heb jij al verdiend en wat is jouw huidige streak?



5 jaar Apple Watch in Nederland

Het gebeurt niet vaak dat Apple een compleet nieuw productcategorie uitbrengt. Sterker nog: sinds Tim Cook CEO geworden is in 2011, is de Apple Watch eigenlijk het enige écht nieuwe product wat Apple met succes uitgebracht heeft. Andere nieuwe producten zijn de vele nieuwe iPhones, iPads en Macs en de audioproducten zoals de AirPods en de HomePod. Maar er is voor een Apple-fan niets spannenders dan voor het eerst een gloednieuw product in je handen krijgen. En vijf jaar geleden was dat moment voor veel Apple-gebruikers eindelijk daar.

Ik weet zelf nog goed dat ik uit enthousiasme twee exemplaren van de Apple Watch Sport besteld had. De eerste via de Apple Watch Sport, maar de levering daarvan zou pas ergens in de dagen daarna plaatsvinden. Dat duurde me toch te lang en met een beetje mazzel wist ik een tijdslot in de Apple Store te reserveren om op de eerste verkoopdag een Apple Watch te kopen. Voor de online bestelling heb ik uiteindelijk een tevreden eigenaar kunnen vinden. De eerste momenten dat de Apple Watch om mijn pols zat, kan ik me ook nog goed herinneren. Ik vond het maar wat gaaf om als een soort James Bond te bellen via mijn horloge, laat staan berichten te versturen of te navigeren. Ik was naarstig op zoek naar grappige apps, zoals de KITT-app voor de Apple Watch, waarmee je de mogelijkheden van de Apple Watch aan vrienden en familie kon laten zien. Volstrekt nutteloos, maar grappig was het wel. Het doet vooral denken aan de eveneens nutteloze iPhone-apps in de begindagen van de App Store.

Toegegeven: de eerste twee jaar van de Apple Watch was nog niet het grote succes wat Apple voor ogen had. De Apple Watch was traag, het aanbod van apps liep al snel terug en een echte reden om er eentje te hebben ontbrak. Dat laatste is ook nu nog eigenlijk het geval. Terwijl je je een leven zonder smartphone misschien niet voor kan stellen, is een Apple Watch echt geen must-have. Maar sindsdien ik er eentje om heb, wil ik toch niet meer zonder.

Nooit meer zonder Apple Watch

In die vijf jaar kan ik me geen dag herinneren dat ik de Apple Watch niet om mijn pols droeg. Afgezien van een paar ziektedagen, heb ik de Apple Watch sindsdien dagelijks gebruikt. Ik blijf me af en toe ook nog verbazen over wat zo’n klein apparaatje allemaal kan. Een ECG maken, betalen met Apple Pay, ermee zwemmen en je bewegingen volgen en nog veel meer. Los van het ontvangen van notificaties (wat naar mijn mening nog steeds erg handig is), heeft de Apple Watch zich op het gebied van sport en gezondheid inmiddels wel bewezen. Hoewel de Apple Watch mij persoonlijk nog niet genoeg aanmoedigt om meer te bewegen, helpt het veel mensen om actiever te worden en zelfs levens te redden.

watchOS speelt daarbij een belangrijke rol. Elk jaar krijgt de Apple Watch weer een aantal nieuwe functies die het gebruik prettiger en makkelijker maken. Hoewel de nieuwe functies van watchOS 7 wel wat tegenvallen, is er één constante factor die van groot belang is: stabiliteit. Van alle softwareversies van Apple is watchOS zonder twijfel het meest stabiele besturingssysteem. Bugs kom ik eigenlijk zelden tot nooit tegen en ook de prestaties zijn sinds de Apple Watch Series 3 altijd goed. Waar ik bij iOS, macOS en zelfs tvOS vaker dan me lief is tegen vreemde bugs stuit, heb ik daar bij watchOS geen last van. Dat heeft ook te maken met de complexiteit van de eerder genoemde besturingssystemen. watchOS is een stuk eenvoudiger van opzet door het beperkte aantal mogelijkheden dan bijvoorbeeld iOS. Desalniettemin draagt de stabiliteit bij aan de positieve ervaringen.

Bandjesparade

In die vijf jaar heb ik ook een aardige verzameling bandjes gespaard. De teller staat bij mij inmiddels op twaalf verschillende bandjes. Ik vind het dan ook leuk om regelmatig te wisselen. Het is één van de eigenschappen die ik ook zo tof vind van de Apple Watch. Van tevoren had ik nooit gedacht dat ik die veelzijdigheid juist als één van de beste functies zou omschrijven.

Hoeveel medailles heb jij al behaald?

Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik lang niet zo actief bezig ben met het behalen van mijn activiteitsringen als sommige van mijn collega’s. Dat neemt niet weg dat ik nog altijd tevreden ben als het me wél lukt om een ring vol te maken of een medaille te halen. Inmiddels staat de teller bij mij op 54 verschillende medailles. Mijn streak voor het aantal dagen dat ik mijn bewegingsdoel gehaald heb staat op een beschamende negentien dagen. Toch werd ik onlangs best trots dat ik de medaille voor 1000 bewegingsdoelen behaald heb. Ook al betekent dit dat ik in bijna de helft van de tijd mijn bewegingsdoel niét gehaald heb.

Hoeveel medailles heb jij al gehaald? Op welke prestatie ben jij het meest trots? Heb je bijvoorbeeld een indrukwekkende workout gedaan? Of heb je onafgebroken elke dag al je ringen volgemaakt? Laat het ons weten in de reacties!

