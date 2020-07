De Nederlandse overheid heeft een update uitgebracht voor de Berichtenbox-app, waar je allerlei persoonlijke berichten van overheidsinstanties vindt. Het inloggen is op de schop gegaan, waardoor je nu ook de DigiD-app nodig hebt. Inloggen is daarbij iets omslachtiger geworden.

In het voorjaar van 2017 bracht de overheid de DigiD-app uit, gevolgd door de Berichtenbox-app eind 2018. Beide apps beveilig je met een vijfcijferige pincode. Maar met ingang van versie 2.0 van de Berichtenbox-app gaat het inloggen net even wat anders. In plaats van het invoeren van je zelf bedachte toegangscode, heb je nu altijd de DigiD-app nodig.



DigiD-app nodig voor Berichtenbox-app

Zodra je de Berichtenbox-app geüpdatet hebt naar versie 2.0, kun je alleen inloggen met de DigiD-app op hetzelfde toestel. Wil je de Berichtenbox-app gebruiken op je iPhone, dan moet daar dus ook de DigiD-app op geïnstalleerd én geactiveerd staan. Dat geldt ook als je de Berichtenbox-app op een iPad moet gebruiken. Het scannen van een QR-code is niet mogelijk, waardoor je de DigiD-app altijd op het apparaat moet hebben staan waar je ook de Berichtenbox-app op gebruikt. De vijfcijferige toegangscode die je voorheen voor de Berichtenbox-app ingesteld had, vervalt dus.

Nadat je in de Berichtenbox op Inloggen getikt hebt, stuurt de app je direct door naar de DigiD-app. Daar bevestig je het inloggen opnieuw en voer je vervolgens je DigiD-toegangscode in. Het is dus niet nodig om in te loggen met je DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Helaas worden Face ID en Touch ID nog steeds niet in de app van DigiD ondersteund.

Hoewel het inloggen volgens de overheid hiermee ‘makkelijk en veilig’ is, vereist het dus wel een paar extra stappen. In de toekomst gaan meer apps gebruikmaken van deze zogenaamde app2app-techniek via de DigiD-app, zo belooft de overheid.

Andere vernieuwingen in de Berichtenbox-app zijn een opgefrist design, die beter aansluit bij de onlangs geïntroduceerde nieuwe vormgeving van de Mijn Overheid-website. Ook kun je nu met de app aangeven of je digitale post wil ontvangen bij nieuw aangesloten organisaties. Met de Berichtenbox-app bekijk je mailtjes van bijvoorbeeld je gemeente, de Belastingdienst, de RDW en andere aangesloten organisaties.