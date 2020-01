De Apple Watch gebruik ik voornamelijk voor meldingen, handige apps en voor het aflezen van de tijd. Ook het bijhouden van mijn activiteiten doe ik met enige regelmaat. Apple heeft er ook allerlei functies in gestopt die ervoor moeten zorgen dat je meer beweegt. Nu ik alweer bijna vijf jaar met de Apple Watch rondloop, merk ik dat al die aanmoedigingsmeldingen de Activiteit-app me nog maar weinig doen. Het wordt daarom tijd dat Apple de coaching-functies verder verbetert.



Betere coaching in Apple Watch

Momenteel gebruikt Apple een aantal manieren om je aan het bewegen te krijgen. Er zijn aanmoedigingsmeldingen (“Gisteren maakte je alle drie de ringen vol! Ik durf te wedden dat je dat vandaag weer lukt”), meldingen die je helpen herinneren om nog net dat beetje extra te bewegen (“Het kan nog net!”) en de persoonlijke maanduitdagingen. Toen ik de Apple Watch pas net had, merkte ik dat die coaching best wel effectief was. Het zorgde ervoor dat ik vaker ging bewegen, alleen maar om de ringen vol te kunnen maken.

Maar in al die jaren is er op wat kleine tweaks na, eigenlijk weinig veranderd rondom de Activiteit-app. Ik merk daarom dat dit soort meldingen mij niets meer doen en er ook zeker niet voor zorgen dat ik vaker beweeg of net dat beetje extra geef. De meldingen zouden wat mij betreft daarom specialer, persoonlijker en spectaculairder moeten zijn.

Een goed voorbeeld van leuke meldingen zijn die je krijgt op nieuwjaarsdag en op je verjaardag. Met leuke schermvullende animaties feliciteert je Apple Watch je met je verjaardag. Dat is een stuk leuker dan de zoveelste melding die er nauwelijks anders uit ziet dan alle andere meldingen die ik op mijn Apple Watch binnen krijg. Sterker nog, soms mis ik de meldingen van de Activiteit-app tussen alle gewone meldingen, waardoor ik ook niet in de gaten heb hoe ver ik met m’n calorieën- of trainingsring ben.

Gek genoeg krijg je bij het volbrengen van je drie ringen wel een mooiere animatie in beeld. Ik zou dan ook liever zien dat Apple soortgelijke meldingen gedurende de dag verstuurt, want in de huidige vorm is het voor mij geen aanmoediging meer. Het gevaar is wel dat Apple ook niet moet gaan overdrijven met glitters, confetti en vuurwerk, want het moet wel speciaal blijven.



Voorbeeld van een leukere melding

Persoonlijke uitdagingen en medailles verbeteren

Waar voor Apple ook nog winst te behalen is, is het verbeteren van de persoonlijke uitdagingen. Momenteel worden ze automatisch gegenereerd op basis van de resultaten van de vorige maand, maar na ruim twee jaar is er eigenlijk maar weinig variatie. Uitdagingen als “Maak 20 keer je trainingsring vol”, “Verbrand 500 calorieën per dag” of “Voltooi alle ringen 15 keer” gaan op den duur vervelen en de beloning die je ervoor krijgt is ook minimaal. De medailles die je ervoor krijgt zijn ook nagenoeg elke maand hetzelfde. Het enige wat verschilt zijn de getalletjes erin.

Apple geeft sinds het toevoegen van de Activiteitstrends wel meer inzicht in het verloop van je prestaties, maar heel erg motiverend zijn ze nog niet. Je ziet ze alleen als je er actief naartoe gaat, want de Apple Watch verstuurt er geen meldingen van. Het op de hoogte houden van je trends zou al een flinke stap in de goede richting zijn.

Wat ook zou helpen is de mogelijkheid om zelf doelen in te stellen. Zo heb ik zelf vaak moeite met het vol maken van mijn trainingsring. Als je zelf kan aangeven dat je in een week drie keer je ring volmaakt (en daar ook een aparte beloning voor krijgt) werkt, geeft dat meer stimulatie dan de automatisch gegenereerde uitdagingen.

Waar blijft de ‘rustdag’?

Momenteel is er een speciale Apple Watch-uitdaging gaande, waarbij je zeven dagen op een rij al je ringen vol moet maken. Je krijgt ook medailles als je bijvoorbeeld de hele maand al je ringen vol maakt. Hoewel dat voor sommige mensen geen probleem is, komt het lang niet altijd uit. Je wordt keihard afgestraft als je een dag wat minder actief bent, om wat voor reden dan ook. Denk aan ziekte, een blessure of een andere gegronde reden om op een dag wat minder actief te zijn. Met zo’n dag raak je momenteel ook meteen je streak kwijt. Het zou al heel erg helpen als Apple je de mogelijkheid geeft om een aantal keer per maand een rustdag in te lassen, zonder dat dit van invloed is op je prestaties en voortgang.

Word jij nog voldoende aangemoedigd door je Apple Watch om actief te bewegen? Of heb je alle meldingen en uitdagingen inmiddels uitgeschakeld? Laat het ons weten in de reacties.