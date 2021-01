Heb je van de huisarts te horen gekregen dat je bloeddruk te hoog is, of wil je gewoon zelf in de gaten houden wat je bloeddruk is? Dan kun je met Apple’s HealthKit en met bloeddrukmeters voor de iPhone bijhouden hoe het verloop is. Wij hebben de beste bloeddrukmeters voor jou in een overzicht gezet.



Medische disclaimer: De bloeddrukmeters die we hier bespreken zijn voor thuisgebruik. Ga bij medische problemen en afwijkende metingen naar de huisarts. iCulture is niet aansprakelijk voor eventuele medische problemen door gebruik van deze bloeddrukmeters.

Bloeddrukmeters voor de iPhone

Er is een duizelingwekkend aantal bloeddrukmeters verkrijgbaar van merken als Medisana, Omron, Beuer en andere merken waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. Heb je altijd een model met app nodig? Nou, nee. Je kunt de metingen natuurlijk ook in een papieren schriftje, in een digitale notitie of in handmatig in Apple’s Gezondheid-app noteren.

Wel zul je een bloeddrukmeter met pols- of bovenarmband moeten aanschaffen, want het kan niet met de Apple Watch of met een weegschaal. Wellicht gaat dat veranderen als Apple ooit een Apple Watch met modulaire bandjes uitbrengt, waarin een bloeddrukmeter is verwerkt. Er zijn namelijk al bloeddrukmeters die niet via de bovenarm, maar op de pols meten. Die polsmetingen zijn overigens wel wat minder betrouwbaar, omdat het lastiger is om je (beweeglijke) pols stil te houden en omdat je bovenarm dichter bij je hart zit.

De beste connected bloeddrukmeters: Withings Connect/Core

Withings is een bekend merk voor gezondheidsaccessoires. Korte tijd werden de producten uitgebracht onder de naam Nokia, maar nu liggen ze gewoon weer als Withings in de winkels. Withings heeft meerdere bloeddrukmeters. De BPM Connect (ca. 100 euro) is wat ons betreft de beste keuze als je een betaalbare bloeddrukmeter zoekt. Deze kan ook metingen doen zonder dat je iPhone in de buurt is, omdat je de metingen kunt aflezen op het apparaat zelf. Wil je naast je bloeddruk ook een ECG maken, dan kan dat met de BPM Core die met een prijs rond de €250 een stuk duurder is en meer bedoeld is voor medisch gebruik. Deze bevat een cilinderachtige sensor waar je je vrije hand op moet leggen, zodat je niet alleen een bloeddrukmeting maar ook een ECG kan maken.

De sensoren werken samen met de Health Mate-app, die de gegevens weer doorstuurt naar Apple’s Gezondheid-app. De app werkt ook samen met connected weegschalen en andere gezondheidsproducten van Nokia en het voormalige Withings, zoals de activity trackers.

De app geeft met kleurcodes aan of je bloeddruk OK is. Hierbij volgen ze de aanbevelingen van de ESH (European Society of Hypertension) en de AHA (American Heart Association).

HealthKit-koppeling: Ja

Bekijken: Withings Connect ca. 100 euro in Apple Store en bij onderstaande winkels. De Withings Core kost rond de €250.

#2 QardioArm bloeddrukmeter

Deze bloeddrukmeter werkt met Bluetooth en heeft een groot aantal functies. Hij maakt een drievoudige meting en kan onregelmatige hartslag detecteren. De app interpreteert de data, zodat je begrijpt wat er gemeten wordt. De bijbehorende app maakt ook verbinding met de Gezondheid-app van Apple en er is een Apple Watch-versie beschikbaar waarmee je allerlei metingen kan vastleggen. De app houdt ook een speciaal hartgezondheidsdagboek bij, waarin alle resultaten van verschillende Qardio-apparaten vastgelegd worden.

HealthKit: Ja

Bekijken: QardioArm bij Amazon.de en bij Bol.com

#3 Medisana bloeddrukmeters met VitaDock

Medisana was er al heel vroeg bij met bloeddrukmeters die met een app werkten. We schreven in 2014 al eens een Medisana VitaDock-review over de VitaDock-producten, waaronder de glucosemeter, thermometer en bloeddrukmeter. De CardioDock werkte nog heel primitief met een dock met 30-pins connector en kostte destijds €130. Tegenwoordig koop je voor veel minder geld een goede bloeddrukmeter met app-koppeling. Sinds 2015 werkt VitaDock ook met HealthKit, dus je kunt rechtstreeks je data doorsturen naar Apple’s Gezondheid-app.

Niet alle Medisana-bloeddrukmeters zijn geschikt voor de app. Let bij het kiezen op de toevoeging ‘Connect’ in de naam. Kies bijvoorbeeld de Medisana BU 542 Connect (polsmeting).

HealthKit-koppeling: ja

Bekijken: Medisana Connect (€63,99 bij Coolblue)

#4 Beurer bloeddrukmeters met HealthManager

Beurer is een bekend merk voor bloeddrukmeters. Met de HealthManager-app kun je niet alleen data van je bloeddrukmeter uitlezen, maar werkt ook met enkel andere producten van Beurer zoals connected weegschalen en fitnesstrackers.

Let wel even op, want niet alle bloeddrukmeters van dit merk zijn geschikt en werken met een app. Hier vind je het volledige assortiment van Beurer, waarbij je dus even goed op de geschikte typenummers moet letten. Populaire modellen zijn de Beurer BM44, die is aanbevolen door de Nederlandse Hartstichting en de wat nieuwere BM93 met ECG-functie. Ook de BM54 doet het goed.

HealthKit-koppeling: Ja

#5 Omron-bloeddrukmeters

Omron biedt onder andere de Evolve en diverse modellen uit de X-serie en Intelli-serie die je bloeddruk meten en doorsturen naar je iPhone. Een voorbeeld is de RS7 Intelli IT. Deze slimme bloeddrukmeter bevestig je op je pols en is te koppelen met de Omron Connect-app. Hiermee krijg je een duidelijk overzicht van alle gemeten gegevens. Gebruik je de bloeddrukmeter met twee gebruikers? Dan is het ook mogelijk om 2 profielen aan te maken, zodat de metingen niet door elkaar gehaald kunnen worden. Zit de bloeddrukmeter niet goed, dan krijg je een bevestigingsfout van de manchet. Helaas werkt het niet met HealthKit.

Zoek je een bloeddrukmeter voor professioneel gebruik, kijk dan eens naar de Omron Evolve. Deze meet ook via de bovenarm en heeft een eenknopsbediening. Er zitten 100 geheugenplaatsen op. De Omron Evolve wordt geleverd met een ‘Intelli Wrap Manchet’, die de volledige 360° van de omtrek van de bovenarm beslaat. Er is geen zwakke plek” in de meting, waardoor het in feite onmogelijk is om de manchet onjuist om te leggen.

HealthKit-koppeling: Ja

#6 iHealth-bloeddrukmeters

iHealth heeft een reeks bloeddrukmeters, waaronder de iHealth View BP7S Smart. De iHealth View is een gemakkelijke en overzichtelijk bloeddrukmeter voor om je pols. Het apparaatje heeft een intelligent scherm met LED. Hiermee kun je makkelijk je bloeddruk aflezen, maar heeft nog andere slimme functies. Zo krijg je instructies in welke stand je je pols moet houden. Met de bijbehorende app kun je goed je metingen bekijken en biedt een eigen cloud aan om alle metingen in op te slaan.

HealthKit-koppeling: Ja

#7 Goedkope bloeddrukmeter bij Lidl

Lidl heeft regelmatig bloeddrukmeters van de eigenmerken Silvercrest en Sanitas in het assortiment. De modellen van Silvercrest werken samen met de HealthForYou-app op je iPhone, die op z’n beurt gekoppeld kan worden met HealthKit. Lidl heeft ook slimme weegschalen die met dezelfde app werken. Het werkt niet altijd even makkelijk, maar je krijgt toch redelijk veel waar voor je geld.

De bediening is supereenvoudig: druk op de knop en de meting gaat meteen beginnen. De meting duurt wel behoorlijk lang, merkten we tijdens het testen. Wil je het apparaat met meerdere mensen gebruiken, dan is het zaak om tijdens de meting de HealthForYou-app op jouw toestel geopend te hebben, zodat de meter weet naar welke iPhone de metingen gestuurd moeten worden. Je kunt met 2 tot 4 mensen gebruik maken van deze bloeddrukmeter.s

HealthKit-koppeling: ja

Bekijken: Lidl-shop.nl (niet altijd verkrijgbaar)

#8 Handmatig invoeren in Gezondheid-app

Wil je je bloeddruk bijhouden en vind je het koppelen van je iPhone via Bluetooth toch teveel gedoe? Of misschien zoek je gewoon een goedkope low-tech oplossing, waarbij je de meetwaarden handmatig invoert. Ook dat is geen probleem, want er zijn goedkope bloeddrukmeters verkrijgbaar vanaf zo’n 40 euro. Je kunt kiezen voor bloeddrukmeters die zijn goedgekeurd door de Hartstichting (vanaf ca. 40 euro), maar dat hoeft niet. Alle bloeddrukmeters die je in gangbare winkels koopt, zijn namelijk klinisch gevalideerd en laten zien of de waarden binnen de normen liggen van autoriteiten zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de ESH (European Society of Hypertension) en de AHA (American Heart Association).

Het invoeren van je bloeddruk-meting zet je alsvolgt in de Gezondheids-app:

Open de Gezondheid-app en tik onderin op Gegevens. Tik op Vitale functies en op Bloeddruk. Tik op Voeg gegevens toe.

HealthKit-koppeling: ja (handmatig)

Bekijken: bloeddrukmeters met Hartstichting-aanbeveling, zoals de Omron M3 Comfort (€67,99 bij Coolblue)

Bloeddrukmeter kopen: waarop letten?

Bij het kopen van een bloeddrukmeter kun je op een aantal zaken letten. Dit vinden wij de meest belangrijke:

Pols of bovenarm? Meet de bloeddrukmeter op de pols of op de bovenarm? Over het algemeen zijn de polsmeters iets goedkoper, maar ze zijn ook iets minder betrouwbaar omdat je pols een beweeglijk gewricht is.

Meet de bloeddrukmeter op de pols of op de bovenarm? Over het algemeen zijn de polsmeters iets goedkoper, maar ze zijn ook iets minder betrouwbaar omdat je pols een beweeglijk gewricht is. Onregelmatige hartslag ? De meeste bloeddrukmeters waarschuwen als er een onregelmatige hartslag wordt geconstateerd. Zo kun je op tijd naar de huisarts gaan, als blijkt dat je last hebt van hartritmestoornissen.

? De meeste bloeddrukmeters waarschuwen als er een onregelmatige hartslag wordt geconstateerd. Zo kun je op tijd naar de huisarts gaan, als blijkt dat je last hebt van hartritmestoornissen. Hoeveel personen? Sommige bloeddrukmeters bieden een geheugenfunctie voor 2 personen, gedurende 30 of 90 dagen. Heb je een huishouden met meer personen, dan kun je ook kiezen voor bloeddrukmeters die voor 4 of meer personen waarden kunnen opslaan.

Sommige bloeddrukmeters bieden een geheugenfunctie voor 2 personen, gedurende 30 of 90 dagen. Heb je een huishouden met meer personen, dan kun je ook kiezen voor bloeddrukmeters die voor 4 of meer personen waarden kunnen opslaan. Gemiddelde berekening? Je metingen kunnen nogal verschillen door omstandigheden. Als je gestresst bent kan je bloeddruk een stuk hoger liggen. Bloeddrukmeters die een gemiddelde berekenen halen die pieken eruit en laten zien of je gemiddeld goed zit.

Er zijn nog meer eigenschappen waarop je zou kunnen letten, zoals een spraakfunctie en een display met grote letters, maar dit is wat ons betreft alleen relevant als je bijvoorbeeld slechtziend bent.