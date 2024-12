Toen Apple in 2015 van start ging, was Beats 1 daar een belangrijk onderdeel van. Dit was een live radiostation, waarin enkele dj’s gedurende de dag de muziek aankondigen en ook bekende artiesten als Elton John hun eigen shows hadden. In 2020 werd dit station omgedoopt tot Apple Music 1 en aangevuld met Apple Music Hits en Apple Music Country. Vandaag kondigt Apple drie nieuwe radiostations aan, genaamd Apple Música Uno, Apple Music Club en Apple Music Chill.

Nieuwe live radiostations Apple Music

Bij de live radiostations van Apple Music wordt muziek afgewisseld met een dj, net zoals dat bij de gewone radio is. Omdat alles live is, kun je niet on-demand een muzieknummer afspelen. Het eerste nieuwe station met de naam Apple Música Uno speelt (zoals de naam al een beetje verklapt) uitsluitend latinmuziek, afkomstig van overal ter wereld. Je vindt er genres als Latin pop, maar ook reggaetón en tropical. De host van de zender is Becky G, maar er zijn ook andere hosts die hun eigen programma hebben. Het eerste nummer dat via Apple Música Uno te horen is, is de nieuwste release van Bad Bunny. Er wordt tijdens de shows niet alleen Engels, maar ook Spaans gesproken.

Bij Apple Music Club staat dancemuziek en elektronische muziek centraal. Mixes van bekende dj’s wereldwijd komen hier voorbij, zo belooft Apple. De shows op dit station worden geleid door Tim Sweeney (en nee, niet die van Epic Games) en NAINA. Enkele dj’s die hun mixes laten horen, zijn Honey Dijon, Jamie xx, FKA twigs en Nia Archives. Er zijn nog geen Nederlandse dj’s aan het station verbonden.

Het laatste station heeft de naam Apple Music Chill en draait om meer rustgevende muziek die je de dag door helpt. Verschillende genres komen hier voorbij, als het maar rustgevend en kalm is. Een van de hosts is Zane Lowe, een bekende naam binnen Apple Music. Hij begon al in 2015 bij Apple Music als director van Beats 1.

Om de speciale zenders af te spelen, open je de Muziek-app en tik je op het Radio-tabblad. Daar vind je bovenaan direct de drie nieuwe stations. Naast elk station vind je ook een agendaknopje, waar je de complete programmering voor het desbetreffende station kan bekijken. Iedereen kan gratis naar de radiostations luisteren, ook als je geen abonnee van Apple Music bent.