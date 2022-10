Alternatieven voor Twitter: deze raden wij aan

Door de overname van Twitter door Elon Musk staan er grote wijzigingen op stapel. Het sociale platform dat al sinds 2006 bestaat, begon als een vriendelijke community en een handige nieuwsbron, maar is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een wat meer grimmige plek waar vaak op harde toon meningen worden uitgewisseld. Ben je het zat en zoek je een leukere plek om je dagelijkse nieuws te halen? Probeer dan eens deze! We denken overigens dat je het meeste zult hebben aan nu al populaire platformen die iets anders van opzet zijn, zoals Reddit en Discord, dan aan pure Twitter-alternatieven zoals Mastodon. Die laatste probeert het allemaal net iets beter aan te pakken, maar als je vrienden er niet zitten heb je er nog niets aan.

Reddit

Reddit is niet helemaal gelijk aan Twitter, maar helpt je wel om mensen te vinden die in dezelfde onderwerpen geïnteresseerd zijn. Je komt in contact met mensen die over een specifiek thema willen praten, in de vorm van subreddits. Zo zijn er subreddits voor r/Apple en r/AppleWatch. Maar je vindt er ook algemenere onderwerpen. Het ziet er vrij simpel uit, met veel tekst en weinig afbeeldingen. Ook kun je een 1-op-1 gesprek met iemand voeren. Reddit is sinds de oprichting in 2005 regelmatig in het nieuws geweest vanwege aanstootgevend materiaal en haatberichten. De dienst is een voorstander van free speech, al wordt er de afgelopen jaren wel iets meer gedaan aan contentmoderatie. Lees ook onze pagina over Reddit op je iPhone en iPad gebruiken. Ben je niet tevreden over de standaard Reddit-app, dan is Apollo een goed alternatief.

CounterSocial

Counter Social is een no-nonsense alternatief voor Twitter. Je kunt berichten van maximaal 500 karakters posten en je hebt niet te maken met reclame, bots en trollen dankzij het ‘zero tolerance’-beleid van deze dienst. Er zitten wat unieke functies in, zoals het luisteren naar radiofrequenties voor noodmeldingen. Met CoSocial kun je een privé conferentiegesprek starten, vergelijkbaar met Zoom. Om op de hoogte te blijven zijn er COSO-groepen. Dit zijn communities op basis van onderwerp, waar je je bij kunt aansluiten.

Bluesky

Deze kende je wellicht nog niet. En dat kan kloppen, want het is het toekomstige sociale netwerk van Twitter-oprichter Jack Dorsey. Bluesky begon in 2019 als onderdeel van Twitter, maar toen Dorsey opstapte nam hij Bluesky mee. Het als Mastodon is er sprake van een decentraal systeem, waarbij gebruikers de controle houden over hun eigen data en de algoritmes. Bijzonder is dat Bluesky belooft dat je account mee te nemen is naar andere sociale netwerken. Je neemt dan je volledige gepubliceerde content mee.

Bluesky staat los van Twitter en heeft niet de verplichting om winst te maken. Ook heeft Twitter geen controlerende zeggenschap. De app moet eind van het jaar beschikbaar komen. Inmiddels hebben al 30.000 mensen zich aangemeld voor de wachtlijst en er is een app in betafase, die nu getest wordt.

With the new team on board, we’re ready to share some of the groundwork we've been doing for Bluesky. https://t.co/IKbBVxXF59 — bluesky (@bluesky) April 6, 2022

Discord

Discord is ontstaan vanuit de gamewereld. Een groep rondom een bepaald thema wordt een ‘server’ genoemd. Hier vind je een community van mensen die in dezelfde onderwerpen zijn geïnteresseerd. Dat hoeft overigens niets met games te maken te hebben. Er zijn ook Discord-servers over Apple Watch-bandjes en K-pop. Nadeel is dat je als gebruiker maar aan 100 servers kan meedoen en dat elke server is beperkt tot 250.000 gebruikers. Op verzoek kan een server groter worden, maar het heeft niet het open karakter dat je van Twitter gewend bent. Uiteindelijk zit je vooral in je eigen bubbel.

Mastodon

We waren ooit enthousiast over Mastodon en noemden het een “snelgroeiend alternatief voor Twitter”. Maar zoals we hierboven al aangaven: als je vrienden er niet zitten, is het een stuk minder leuk. Eerder probeerden Ello, Dropon, Peach en App.net ook al een Twitter-alternatief te ontwikkelen. Zij hebben het niet gehaald, terwijl Mastodon nog steeds bestaat. Mastodon is in feite een open source-variant van Twitter, dat op vrijwel dezelfde manier werkt. Je stuurt berichtjes de wereld in die op de tijdlijn van anderen verschijnen. Jij volgt de mensen die je interessant vindt en je kunt reageren op de berichten van anderen. Omdat de dienst in Duitsland is gevestigd heb je te maken met Europese privacyregels.

Mastodon is het sociale netwerk dat nog het meest op Twitter lijkt. Het is decentraal en heeft geen groot techbedrijf als eigenaar. Ook is er geen reclame, tracking of invloed door algoritmes. Je kunt profielen maken, foto’s en video’s uploaden en berichten tot 500 karakters publiceren. Er is een tijdlijn-weergave, je kunt ‘retweeten’ met boosts en je kunt berichten ‘liken’. Verder heb je polls, hashtags en trending topics vinden. Mastodon is vanwege het decentrale karakter geen enkele website, maar kan beter worden gezien als een groep communities die met elkaar verbonden zijn en die elk worden beheerd door verschillende mensen of organisaties. Je moet je bij één van deze communities aansluiten om mee te doen met Mastodon. Dit geeft je bovendien de mogelijkheid om met gebruikers van andere communities in interactie te gaan. Ook kun je op een later moment van groep wisselen. De app is beschikbaar op Android en iOS, web en diverse third party-apps.

