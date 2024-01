Netflix heeft aangekondigd te willen stoppen het met goedkoopste abonnement, Netflix Basic. Dit is een advertentievrij abonnement waarmee je in HD-beeldkwaliteit (720p) op één apparaat tegelijk kunt kijken. Gebruikers worden gedwongen om een duurdere bundel te kiezen. In de VS is het ook mogelijk om Netflix Basic with Ads (dus mét advertenties) af te sluiten, maar dit is nog niet beschikbaar in Nederland. Netflix gaf aan dit fors te willen uitbreiden: “Het is qua omzet nog klein, maar we streven ernaar dat de reclametak in 2025 een gezonde bijdrage kan leveren aan onze groei. Het aantal abonnees voor Netflix met reclame steeg van het derde op het vierde kwartaal met zeventig procent. Van alle nieuwe abonnees kiest veertig procent voor dit product als het in hun land beschikbaar is.”

Meer Netflix met reclame

Volgens The Verge maakte Netflix de wijzigingen bekend tijdens de rapportage van de kwartaalcijfers. Hoe de veranderingen in Europese landen zullen uitpakken is nog even afwachten, aangezien wij nog geen Netflix met reclame hebben. Mogelijk hebben de wijzigingen alleen gevolgen voor landen waar de advertentievariant af te sluiten is.

Het advertentievrije Netflix Basic wordt in ieder geval volledig afgeschaft in bepaalde landen, te beginnen met het Verenigd Koninkrijk en Canada in het tweede kwartaal van 2024. Daarna volgende VS en de andere landen. Amerikaanse gebruikers die nu nog het $11,99 kostende Netflix Basic-abonnement hebben zullen moeten overstappen naar de duurdere bundel van $15,49 voor 1080p-content of $6,99 voor de reclamevariant. Daarnaast is er in de VS nog een $22,99 kostende Premium 4K-bundel, die in Nederland ‘slechts’ €15,99 kost.

Hieronder zie je de huidige bundels in Nederland met hun actuele prijzen:

De huidige Netflix-streamingabonnementen in Nederland

Netflix blijft gaandeweg de prijzen verhogen, naarmate er meer content te zien is. Daarvoor sluit het bedrijf allerlei deals, zoals de allernieuwste: een 10-jarige deal met de WWE-worstelcompetitie die het bedrijf 5 miljard dollar zal kosten. Elke maandagavond zullen onder de titel ‘Monday Night RAW’ worstelwedstrijden te zien zijn in Noord- en Zuid-Amerika.

Netflix kondigde eerder al aan dat ze het kijken met reclame aantrekkelijker willen maken voor binge-kijkers, door na het kijken van drie afleveringen van een serie geen reclame meer te tonen in de vierde aflevering. Verder wil Netflix de adverteerders gunstig stemmen door de targeting en metingen van klanten, op te voeren.