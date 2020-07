Instagram Live Stories: zo kun je livestreamen op Instagram

Wat is Instagram Live Stories?

Instagram is al lang niet meer de app waarmee je alleen maar foto’s van een mooi filtertje voorziet. De app is de uitgegroeid tot een sociaal netwerk waar je foto’s, video’s en Instagram Stories op kunt delen en waarmee je kunt chatten met je vrienden. Ook is het mogelijk om een livestream de starten via Instagram, zodat je vrienden live kunnen meekijken met wat je aan het doen bent. Deze functie heet Instagram Live Stories.



Instagram Live Stories maken

Instagram heeft er bij Live Stories voor gekozen om livestreams onderdeel te maken van Instagram Stories. Dat betekent dat je de livestreams van anderen kunt bekijken in hun lijstje Stories. Ook het starten van een Live Story doe je op dezelfde plek als waar je een gewone Story maakt.

Instagram livestream starten

Het starten van een livestream in Instagram werkt als volgt:

Swipe vanaf je Instagram-timeline naar links om de camera te openen. De camera opent dan in de stand Normaal. Door één keer naar links te swipen ga je naar de Live-stand. Vul eventueel een titel in voor je livestream. Klik op Livevideo starten om je stream te beginnen. Op dat moment controleert Instagram je verbinding en telt hij vervolgens af voordat het livestreamen begint. Vrienden die pushberichten aan hebben staan, krijgen een bericht dat je aan het streamen bent. Ook verschijn je in de lijst met Stories, voorzien van het label Live.

Instagram livestream stoppen

Als je wilt stoppen met livestreamen, dan klik je rechtshoven op Beëindigen. Nadat je deze actie hebt bevestigd, stopt de stream en kun je zien wie je uitzending allemaal hebben bekeken.

Tevens kun je Live Story als video exporteren, delen via IGTV of verwijderen. Vrienden kunnen je livestream 24 uur terugkijken als onderdeel van je normale Instagram Story.

Goed om te weten: als je je account niet hebt afgeschermd zijn je Instagram Live Stories zichtbaar zijn voor iedereen. Ze kunnen dus ook verschijnen in de sectie Verkennen van Instagram of opduiken in de zoekfunctie.



Terwijl je aan het streamen bent, zie je linksboven naast het live-icoontje hoeveel kijkers je op dat moment hebt. Onder beeld zie je wie dat zijn, want je krijgt een melding zodra iemand begint met kijken. In diezelfde lijst komen de reacties binnen.

Als kijker van een livestream kun je reageren door onderin beeld een reactie in te voeren. Deze reacties zijn zichtbaar voor alle kijkers. Je kunt als maker reacties vastzetten door er lang op te tikken. Een andere manier van reageren op een Live Story is via het hartje rechts onderin. Hier kun je zo vaak op klikken als je wilt.

Wil je als maker geen reacties op je uitzending ontvangen? Dan kun je ook de reacties uitschakelen. Heb je trefwoordenfilters met bijvoorbeeld scheldwoorden ingesteld om reacties te verwijderen, dan worden die ook toegepast op de reacties op je Live Story.

Wil je meer Instagram-tips, kijk dan in ons overzicht. Of bekijk onze uitleg Instagram met alle mogelijkheden.