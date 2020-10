Er zijn grote verschillen in snelheden bij de databundels voor mobiele abonnementen. Bij sommige providers ligt de snelheid van je mobiele data meer dan twee keer zo hoog dan bij andere. Hoe kun je zelf meten wat je datasnelheid is?

Datasnelheid van mobiele providers

In Nederland zijn de 4G-netwerken van drie grote providers beschikbaar: KPN, Vodafone en de combinatie van T-Mobile en Tele2. Voor al deze netwerken geldt een theoretisch maximale snelheid van bijvoorbeeld 256 Mbit/s. Dat wil overigens niet zeggen dat je altijd die snelheid haalt, want er spelen nog andere factoren mee. In deze tip lees je hoe je de snelheid van je mobiele provider kunt meten en bij welke providers je de hoogste snelheid vindt.

Waarom de snelheid niet maximaal is

De maximale snelheid die een provider noemt is niet altijd realistisch. Er spelen een aantal factoren mee:

Vaak zijn er meerdere mensen die gebruik maken van dezelfde 4G-mast. De snelheid voor elke gebruiker ligt dan lager, omdat je de bandbreedte met meerdere mensen moet delen.

Je toestel moet geschikt zijn voor de hoge snelheden. Je hebt niets aan een netwerk die 300 Mbit/s downloadsnelheid belooft als jouw toestel maar 150 Mbit/s aan kan.

Soms biedt een provider de maximale snelheid alleen bij de duurdere abonnementen aan. Bij goedkopere bundels krijg je een lagere snelheid. Bij andere providers moet je een speciale aanvulling op je bundel nemen om een hogere 4G-snelheid te krijgen, bijvoorbeeld bij Ben en Lebara.

Door drie of vier frequentiebanden te combineren kan een provider de snelheid nog wat verder opvoeren. Daardoor kunnen ze soms veel hogere snelheden beloven, maar jouw smartphone moet die frequenties wel ondersteunen.

Aanbieders zoals Ben, Hollandsnieuwe en Simyo maken gebruik van netwerken van andere providers. Het zijn vaak budgetmerken die een lagere snelheid aanbieden dan maximaal mogelijk is.

Dit laatste heeft te maken met afspraken die providers met de beheerder van het netwerk maken. KPN wil bijvoorbeeld voor de (dure) eigen iPhone-abonnementen de maximale snelheid kunnen bieden, terwijl de goedkopere aanbieders een lagere snelheid krijgen. Anders zouden ze te veel concurreren met de ‘premium’ bundels.

Snelheid van mobiele providers

In onderstaande tabel zie je de theoretische download- en uploadsnelheid per provider, volgens de situatie in oktober 2020. Zoals je ziet zijn er nogal wat verschillen.

Dit zijn de snelheden bij de grote providers:

Provider 4G-snelheid 5G-snelheid T-Mobile 256 Mbps 450 Mbps (+€2) KPN 500 Mbps 500 Mbps Tele2 225 Mbps Mbps (4G+) – Vodafone 350 Mbps (4G+) 1 Gbps (+€2 bij Start)

Bij de kleinere providers vind je geen 5G-snelheden, maar alleen 4G. De snelheden lopen hier ook sterk uiteen.

Provider Standaard Upgrade Ben 100 Mbps 225 Mbps (+€1,-) Budget Mobiel 5 Mbps – Hollandsnieuwe 250 Mbps – Lebara 75 Mbps 150 Mbps (+€0,50) Simpel 75 Mbps – Simyo 256 Mbps – Youfone 256 Mbps –

Zelf je datasnelheid meten

Je kunt gemakkelijk zelf de datasnelheid van je iPhone meten. Dat kan op meerdere manieren:

Speedtest in de browser: ga naar Safari of een andere browser en open Speedtest.net of Fast.com.

Speedtest-apps: installeer onderstaande apps en voer de snelheidstest uit.

Zelf geven we de voorkeur aan Fast.com, dat eigendom is van Netflix. Deze snelheidstest ziet er wat moderner uit en toont minder reclames, maar in feite geven ze allebei een goede indruk. Vergeet niet om je Wi-Fi uit te zetten voordat je de snelheidstest doet! Anders weet je nog steeds niet hoe snel je mobiele dataverbinding nou eigenlijk is. Hou er ook rekening mee dat je bij een test met hoge snelheid veel MB’s kan verbruiken. Oppassen bij kleine databundels dus!

Verder lezen over 5G: