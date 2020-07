Nieuw ontdekte grafische afbeeldingen in de tweede beta van iOS 14 wijzen erop dat Apple overweegt betalingen met QR-codes mogelijk te maken. De functie is te vinden in de Wallet-app en werkt via Apple Pay.

Apple Pay-betalingen met QR-code

Betalen met QR-code is een techniek die al door veel aanbieders is geprobeerd, maar nooit echt is aangeslagen. De meeste Apple Pay-alternatieven maakten er gebruik van, omdat het op vrijwel alle toestellen werkt. Je bent dan niet afhankelijk van de NFC-chip in de iPhone. In Nederland kun je in winkels al betalen met QR-code via Payconiq of direct onderling betaalverzoeken voldoen via het alomtegenwoordige Tikkie of je bankapp. In België is betalen met QR-code mogelijk via Bancontact, Payconiq en andere methoden.

In de code van de iOS 14 beta zijn nu echter aanwijzingen gevonden dat Apple ook iets op het gebied van QR-code betalingen wil toevoegen.



In de eerste beta werden er al sporen gevonden van een dergelijke functie, nu zitten er ook plaatjes bij. Je kunt Apple Pay-betalingen uitvoeren door een QR-code te scannen met de camera van de iPhone. Een scherm met uitleg spreekt over ‘Code Payment’.

De foto toont een gebruiker die een traditionele streepjescode en een QR-code scant. Onder de foto staat: “Je kunt nu Apple Pay gebruiken om betalingen met QR-codes te doen”. De functie werkt echter nog niet. Wel is duidelijk dat het met passen via de Wallet-app werkt. Onderaan het scherm staat een knop “Open (null) to continue”.

Nieuwe functie Code Payments

Apple heeft Code Payments niet aangekondigd tijdens WWDC, maar het gebeurt wel vaker dat in de loop van de zomer nog nieuwe functies opduiken. Soms waren ze nog niet klaar op het moment dat de voorbereidingen voor WWDC van start gingen, of Apple twijfelde nog of het ingevoerd zou worden. Door het pas later in de beta toe te voegen geeft Apple zich de tijd om de functie eventueel nog terug te trekken.

In iOS kun je al wel QR-codes scannen, om bijvoorbeeld een pasje aan de Wallet-app toe te voegen. Maar een koppeling met betalingen via Apple Pay was er nog niet.

In iOS 14 komen er ook App Clips, die je met QR-codes kunt ontdekken en openen. Daarbij scan je de code om een fragment van een app te downloaden. In het Nederlands heet deze functie dan ook Appfragmenten. Hiermee kun je een snelle en heel specifieke taak uitvoeren, bijvoorbeeld betalen en punten sparen in een winkel zonder de complete app te downloaden.

Bekijk ook App Clips: dit moet je weten over de appfragmenten in iOS 14 Apple introduceert in iOS 14 de nieuwe App Clips, ook wel Appfragmenten genoemd. Maar wat is dit precies en wat kun je ermee? Alles wat je moet weten over de App Clips en Appfragmenten lees je hier.