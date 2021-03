Als je een QR-code wil scannen, heb je daarvoor een iPhone of iPad nodig. Er zijn heel veel apps in de App Store waarmee je snel een QR-code kunt scannen, maar eigenlijk heb je dit soort apps helemaal niet nodig. De standaard Camera-app werkt namelijk ook met QR-codes en daarnaast zit er een ‘verborgen’ Codescanner-app op je iPhone. Je hebt dus helemaal geen apps van derden nodig.

Wij laten je zien hoe dit werkt en met welke QR-codes dit mogelijk is.

QR-code scannen met snelle truc

Wist je dat er een verborgen Codescanner-app op je iPhone zit? Deze staat niet op je beginscherm, maar komt tevoorschijn als je ‘code’ in Spotlight invult. Je kunt ook zoeken naar ‘scanner’. Er verschijnt dan een app die normaal gesproken verborgen is, genaamd Codescanner. Er is nog een andere app in iOS die ook niet op het beginscherm te zien is, namelijk het Vergrootglas.

QR-codes scannen met de camera

Als je een iPhone of iPad met iOS 11 of nieuwer hebt, dan kun je die apps voor QR-codes van je toestel afgooien. De standaard Camera-app is namelijk uitgerust met een functie om QR-codes te scannen. Dit werkt heel eenvoudig en met veel verschillende soorten QR-codes. Om een QR-code te scannen en te gebruiken, doe je het volgende:

Ga naar de Instellingen-app en kies voor Camera. Controleer of de optie Scan QR-codes aan staat. Open de Camera-app. Zorg ervoor dat de app op de stand Foto of Vierkant staat. Richt de camera op de QR-code. Bovenin verschijnt vanzelf een melding in beeld. Tik hierop om de gegevens achter de QR-code te gebruiken. Is het een link naar een website, controleer dan eerst goed of de link wel echt naar de website gaat die je verwacht. Je kan een preview van de site openen door de melding stevig in te drukken.

Werkt het scannen niet? Controleer dan of de instelling aan staat en of je de goede camerastand gebruikt (Foto of Vierkant). Na elke scan moet je de Camera-app eerst afsluiten voordat je weer een code kan scannen.

QR-codes scannen via het Bedieningspaneel

Er zijn allerlei manieren om supersnel een QR-code te scannen. Je hoeft namelijk niet helemaal de Camera-app vanaf het beginscherm te openen. Je kan ook het toegangsscherm naar links schuiven (of de Camera-knop in te drukken op het toegangsscherm op de iPhone X). Een andere manier is om gebruik te maken van de Camera-knop in het Bedieningspaneel, maar dan moet je deze eerst toevoegen:

Ga naar Instellingen > Bedieningspaneel > Pas regelaars aan. Voeg de Camera-knop toe door op het plusje te tikken. In iOS 12 of later kun je ook kiezen voor een specifieke QR-code knop. Het maakt eigenlijk niet uit welke je kiest. Veeg daarna omhoog om het Bedieningspaneel te openen en tik op de zojuist toegevoegde Camera- of QR-knop.

Apple heeft de QR-code-knop toegevoegd om mensen er extra op te wijzen dat je geen losse QR-code scanner nodig hebt, en dat dit gewoon met de Camera-app kan.

QR-codes scannen: deze codes werken met de Camera-app

Er zijn heel veel verschillende soorten QR-codes en het merendeel wordt ook ondersteund door de Camera-app. Er zijn QR-codes die je doorsturen naar een website, maar ook naar een volledige contactenkaart, telefoonnummers of zelfs inloggegevens voor een Wi-Fi-netwerk. Onderstaande soorten QR-codes werken in ieder geval met de Camera-app:

Agenda

Berichten

Codes van specifieke apps

Contacten

HomeKit

Kaarten

Mail

Telefoonnummer

Website

Wi-Fi-netwerk

Bij codes van specifieke apps zijn de resultaten wisselend. Een QR-code die je maakt voor een betaalverzoek in de ING-app werkt niet goed, maar een QR-code van bunq wordt wel goed herkend. Scan je zo’n bunq-code, dan word je meteen naar de bunq-app gebracht. Het is dus een kwestie van proberen of de QR-code juist opgepakt wordt bij het scannen via de Camera-app.

Wil je een QR-code scannen die al op je scherm staat, omdat deze bijvoorbeeld online gedeeld is op een website? Je kan deze scannen via externe apps, zoals de QR Code Reader by Scan (link). Je maakt dan een screenshot, die je met deze app kan scannen. Wil je geen extra app installeren, dan kan je natuurlijk ook de pagina op een computer openen of een tweede apparaat pakken en de camera gebruiken om de code vanaf je iPhone-scherm te scannen.

QR-codes komen dus ook van pas als je het Wi-Fi-wachtwoord wil delen. Meer daarover lees je in onze tip.

