Apple Pay bij ABN AMRO nu ook voor zakelijke klanten

ABN AMRO ging in het najaar van 2019 van start als tweede bank waar je met Apple Pay kon betalen. Net als bij voorganger ING was er meteen ook teleurstelling: het werkte alleen met pinpassen van consumenten en zakelijke klanten waren uitgesloten. In 2022 kregen zakelijke ING-klanten de mogelijkheid om Apple Pay te gebruiken en vanaf nu geldt dat ook voor zakelijke klanten van ABN AMRO. Je kunt Apple Pay instellen met je zakelijke bankpas.



ABN AMRO Zakelijk nu met Apple Pay

Om Apple Pay als zakelijke ABN AMRO-gebruiker in te stellen, volg je dezelfde stappen als voor het instellen van je particuliere kaart. Zorg er eerst voor dat je de meest recente versie van de ABN AMRO-app hebt. Je doet daarna het volgende:

Open de ABN AMRO-app. Zorg dat je ingelogd bent op je zakelijke account. Druk op de knop Profiel rechtsonder. Kies Betaalpassen en wearables. Tik Instellingen betaalpas. Kies de juiste pas. Tik op de knop Zet in Apple Wallet en doorloop de stappen zoals je die van Apple Pay gewend bent.

Als je meerdere zakelijke rekeningen hebt, kun je voor elk van deze rekening Apple Pay activeren. De zakelijke kaarten in de Wallet-app hebben helaas hetzelfde ontwerp als de particuliere kaarten. Als je zowel particuliere als zakelijke pasjes hebt, kun je de individuele kaarten alleen herkennen aan de laatste vier cijfers linksonder op de kaart. Deze zijn gelijk aan de laatste vier cijfers van het rekeningnummer waar de kaart bij hoort.

Zoals aangegeven is ABN AMRO een van de laatste banken die zakelijke Apple Pay aanbiedt. Bij de Rabobank was het al vanaf de start in 2019 mogelijk en ook bij Knab Zakelijk kan al veel langer Apple Pay gebruikt worden. Heb je vragen over Apple Pay? Lees dan onze Apple Pay FAQ.