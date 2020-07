Nederlandse CoronaMelder vanaf vandaag getest in Twente

De Nederlandse coronavirus-app krijgt de naam CoronaMelder. De app wordt vanaf vandaag getest door een groep van enkele honderden Twentenaren. Daaruit moet blijken of de app gemakkelijk is te installeren en geen misverstanden oproept.

CoronaMelder

De naam CoronaMelder lekte eerder al uit. De Rijksoverheid had hiervoor al een domeinnaam vastgelegd, zo bleek uit speurwerk van beveiligingsonderzoeker Benjamin Broersma. Hij kwam op het spoor dankzij een systeem voor beveiligingscerticaten. De sociale accounts @coronamelder en @coronameldernl bleken ook al te zijn geregistreerd. Daarnaast bleek dat de domeinnaam coronamelder.com was geregistreerd door reclamebureau Roorda, dat meewerkt aan de introductie van de app. Vanochtend werd de naam officieel bevestigd door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, op dezelfde dag dat de proef in Twente van start gaat. Enkele honderden inwoners van Twente zullen hieraan meedoen. Er wordt onder andere gekeken hoe de proefpersonen reageren op de meldingen dat ze in de buurt zijn geweest van een besmette persoon. De app wordt een aanvulling op het werk van de GGD’s, om te achterhalen met wie coronapatiënten in contact zijn geweest. Mogelijk ben je daarbij besmet geraakt en is het goed om op symptomen te gaan letten. Ook kunnen mensen die de melding krijgen besluiten om in zelfisolatie te gaan.



Na een interne test bij de universiteit van Twente gaat het nu om een veldtest, onder een geselecteerd aantal gebruikers. Het is nog niet 100% zeker of heel Nederland de app daarna kan gaan gebruiken. Daarover beslist het kabinet volgende week. Bij de test zal ook worden gekeken of aan alle eisen op het gebied van veiligheid en privacy is voldaan.

Als alles goed verloopt krijgen we op 15 juli te horen wanneer de CoronaMelder-app officieel ingevoerd gaat worden. Het installeren van de app is vrijwillig; naar verwachting moet zo’n 60 procent van de Nederlanders de app installeren om nut te hebben. Dat wordt nog een hele klus, want in de meeste landen blijft de adoptie van een soortgelijke app steken onder de 30 procent. Duitsland, Ierland, Zwitserland en Oostenrijk hebben al een corona-app waarmee ervaringen zijn opgedaan.

Uit de ervaringen met deze buitenlandse apps blijkt ook dat de tracking via Bluetooth ongeveer 10-15% van je batterijverbruik kost.

De Nederlandse app maakt gebruik van de API van Apple en Google en is met respect voor je privacy gemaakt. Er wordt dus geen locatie vastgelegd, maar alleen een anonieme ID. Verder is het zo dat je privégegevens niet worden vastgelegd en geüpload naar servers. Alleen als je besmet bent moet je dit melden en wordt dit (ook weer met behulp van een anonieme ID) vastgelegd in een centrale database, zodat er kan worden gekeken welke andere ID’s in de buurt zijn geweest. Zie je het toch niet zitten qua privacy, dan kun je in de instellingen van je iPhone de schakelaar Blootstelling bijhouden uit zetten.

Je krijgt een melding als je minimaal 10 minuten dichtbij iemand in de buurt bent geweest. Ben je zelf besmet, dan kun je helaas niet meer helemaal anoniem blijven. Als je jezelf op corona heb laten testen, ben je sowieso niet anoniem meer, omdat je langs het teststation moest. Blijk je positief te zijn getest, dan belt de GGD je en moet je een tijdelijk wachtwoord doorgeven aan de GGD-medewerker. Die kan vervolgens een soort digitale ‘schakelaar’ omzetten waardoor jij direct een anonieme melding naar anderen kunt sturen zo valt in de app te lezen. Je kunt besmetting dus niet zelf spontaan melden in de app, zonder tussenkomst van de GGD. Dit is gedaan om valse meldingen van grappenmakers te voorkomen.

Stem mee over het appicoon!

Iedereen kan meebeslissen over het appicoon van CoronaMelder. Hiervoor zijn vier ideeën uitgewerkt, waaronder iets met de letter C, een schildje en twee iconen met virusachtige figuurtjes. Heb jij een voorkeur, dan kun je je stem laten weten in deze Twitter-poll (bij voorkeur met motivatie).

Andere icoonideeën die zijn overwogen zie je hieronder. Blijkbaar hebben de Nederlandse vlag en de leeuw het niet gehaald.