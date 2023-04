Apple Pay is razend populair en voor veel mensen inmiddels de standaard manier geworden om in winkels te betalen. Dit doe je allemaal via de Wallet-app, waar je ook al je andere pasjes, tickets en andere zaken in kwijt kunt. Maar wat ons betreft kunnen er nog wel wat dingen beter als het gaat om Wallet en Apple Pay. In dit artikel zetten we daarom verbeteringen voor Apple Pay en de Wallet-app op een rijtje die we graag willen zien.

Vijf verbeteringen voor Apple Pay en de Wallet-app: ons wensenlijstje

Apple Pay gebruiken is een fluitje van een cent, want je hoeft alleen maar je jezelf te identificeren en je iPhone of Apple Watch bij de terminal te houden. Je hebt geen pincode nodig en het werkt nagenoeg overal waar contactloos betalen beschikbaar is. En de Wallet-app is de plek waar je al je klantenkaarten, tickets, kortingscoupons en andere zaken in kwijt kunt. Inmiddels is de Wallet-app ook al de thuishaven van digitale auto- en huissleutels. De Wallet-app kan dus steeds meer en volgens recente geruchten gaat Apple de Wallet-app in iOS 17 verder verbeteren. Op welke moet Apple als het aan ons ligt de Apple Pay en de Wallet-app verbeteren? Dat lees je hier.

Dit artikel verscheen voor het eerst in december 2019, maar is geactualiseerd en aangevuld naar aanleiding van geruchten over een vernieuwde Wallet-app in iOS 17. De eerdere reacties zijn opgeschoond.

Inmiddels ondersteunen alle grote banken in Nederland Apple Pay , veelal voor zowel de betaalpas als creditcard. Er is nog een aantal partijen die nog niet mee doen (Triodos en ICS zijn de bekendste voorbeelden), maar het merendeel van de Nederlanders met een iPhone kan via Apple Pay betalen. In dit artikel focussen we dan ook vooral op de praktische verbeteringen voor Apple Pay en de Wallet-app die Apple zelf toe kan voegen. Er zijn natuurlijk nog heel veel andere wensen die we hebben (zoals creditcards van álle banken en meer webshops met ondersteuning voor Apple Pay), maar dat zijn verbeteringen die de banken, instanties en winkels zelf door kunnen voeren.

#1 Vernieuwde indeling in Wallet-app voor meer overzicht

De Wallet-app was voorheen vooral een plek waar je klantenkaarten, kortingscoupons, toegangstickets en andere soorten kaarten in kwijt kon. Inmiddels is het een thuishaven voor alles wat je normaal gesproken in je portemonnee hebt, plus nog veel meer: betaalkaarten, id-bewijzen, digitale sleutels, noem maar op. Ook biedt Apple steeds meer eigen financiële diensten aan, zoals de Apple Card. Hoewel (helaas) niet alles in Nederland beschikbaar is, kan de Wallet-app ook met flink wat klantenkaarten, tickets en betaalkaarten al snel wat onoverzichtelijk worden.

Het is daarmee het digitale equivalent van de volgepropte portemonnee, waar je ook nooit iets in terug kunt vinden. Daarom denken we dat de Wallet-app wel toe is aan een vernieuwde indeling. Momenteel worden creditcards, pinpassen, auto- en huissleutels nog bij elkaar gezet in het bovenste gedeelte van de Wallet-app, met kortingscoupons, klantenkaarten van winkels, toegangstickets en meer in de onderste helft.



De huidige indeling van de Wallet-app kan nogal onoverzichtelijk zijn.

Maar dat is wat ons betreft niet voldoende om de Wallet-app overzichtelijk te houden. Het is soms lastig om de juiste klantenkaart te vinden, zeker als je alles in Wallet hebt staan (bijvoorbeeld via Pass4Wallet). We zouden bijvoorbeeld graag tussenkopjes, filteropties of een zoekfunctie zien, waarmee je sneller kan zoeken op kortingscoupons of op de naam van een winkel. De Wallet-app is nu vooral een enorme berg van allerlei soorten pasjes en kaarten, terwijl dat toch eenvoudig op te lossen is.

#2 Betaalpassen eigen naam geven

Eén van de grootste nadelen van Apple Pay en de Wallet-app, is dat het lastig is om meerdere passen van dezelfde bank te herkennen. Het enige verschil is het viercijferige nummer aan de voorkant, maar met de manier hoe de Wallet-app ingedeeld is, zie je dit nummer alleen als je een kaart aantikt en selecteert. We zouden dan ook liever zien dat Apple je de mogelijkheid geeft om elke kaart een eigen naam te geven, bijvoorbeeld in de rechter bovenhoek van de pas. Op die manier kan je de pas van de gezamenlijke rekening makkelijker onderscheiden van je persoonlijke rekening. Er is wel een aantal banken dat zelf een oplossing bedacht heeft. Zo zie je bij Rabobank-passen van en/of-rekeningen het woordje “Gezamenlijke rekening” in de rechter bovenhoek staan en kun je bij bunq individuele passen een iets aangepast design geven met een gekleurd randje. Maar we zouden liever zien dat Apple zelf met een optie komt om pasjes van elkaar te onderscheiden.

#3 Makkelijker passen wisselen op iPhone

Zodra je Apple Pay op je iPhone tevoorschijn haalt, verschijnt je standaardkaart in beeld. Heb je meer passen, dat gaat het wisselen nu nog wat omslachtig. Je moet dan eerst op je huidige pas tikken, waarna alle andere pasjes in beeld komen. Vervolgens kies je uit een stapel het pasje dat je nodig hebt. We zouden het makkelijker vinden als je bijvoorbeeld naar links en rechts kan vegen om tussen pasjes te wisselen, eventueel als extra optie naast de huidige methode.

#4 Secundaire pas kiezen

Een andere functie die we graag zouden zien, is de optie om een secundaire pas te kiezen. Je kan nu alleen een standaardkaart kiezen, die automatisch in beeld komt zodra je twee keer op de zijknop drukt of twee keer op de thuisknop bij een vergrendelde iPhone. Een andere knoppenactie voor je secundaire kaart zou het nog makkelijker maken om meteen de juiste pinpas of creditcard in beeld te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan één keer op de zijknop of thuisknop drukken en daarna ingedrukt houden.

#5 Nederlandse rijbewijzen en meer

Het is sinds iOS 15 in sommige staten in de VS al mogelijk om rijbewzijen en andere identificatiebewijzen aan de Wallet-app toe te voegen. Apple werkt hiervoor samen met de verschillende staten, maar is momenteel dus nog erg gefocust op de VS. We hopen dat Apple snel voorbij de eigen landsgrenzen kijkt, al is natuurlijk ook wel medewerking nodig van Europese overheden en instanties. Maar gelukkig is er wel al goed nieuws: de EU werkt aan het digitale EU-rijbewijs, die dus in de gehele EU geldig is. Deze staat dan gewoon op je telefoon, al is het nog maar de vraag of dat ook via de Wallet-app gaat werken. We hopen daarom dat Apple en de EU hiervoor om tafel gaat zitten, al vermoeden we dat dit allemaal weer via een aparte app gaat. Maar we mogen blijven hopen, ook voor andere identiteitsmiddelen, zoals ID-kaarten en paspoorten. Dat geldt ook voor universiteiten. In Amerika is het al mogelijk om je universiteitskaart in Wallet te zetten en daarmee deuren op de campus te openen. In Nederland zijn we nog lang niet zover, maar wie weet wat de toekomst brengt.

Inmiddels kunnen we in Nederland wel al op heel veel plekken in het openbaar vervoer reizen via Apple Pay dankzij ondersteuning van betaalpassen via OVpay. Een nadeel hiervan is dat het alleen werkt tegen het volle tarief en niet met bijvoorbeeld een abonnement. We hopen dat dat er wel snel aan komt, ook al is dat meer aan de vervoersbedrijven dan aan Apple.

Heb jij nog suggesties wat Apple verder kan verbeteren? Laat het ons weten in de reacties. Wil je meer lezen over de Wallet-app en wat er allemaal mogelijk is? In ons uitlegartikel lees je er alles over.

