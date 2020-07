iCulture Vandaag: dit was dinsdag 7 juli 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 7 juli 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Volgens de Consumentenbond en Data Privacy Stichting moet Facebook gebruikers compenseren voor privacyschending. Misschien kun je die vergoeding wel gebruiken, want Apple geeft je nu een lagere inruilwaarde voor je iPhone. Verder kun je ook wat besparen op je energierekening met de HomeWizard Energy P1 slimme energiemeter. Bekijk onze review van het product! Houd je hierdoor een paar tientjes over? Dan kun je die uitgeven aan de spotgoedkope Aqara G2H HomeKit Secure Video camera. Dat en meer lees je in deze nieuwe iCulture Vandaag!

Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Mijn Ziggo (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Bekijk nu je On Demand TV verbruik vanuit de app.