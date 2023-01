Apple is er vroeg bij in 2023

Krijgen we al in januari het eerste Apple-product van 2023 te zien? Het lijkt er wel op, want volgens Apple-geruchtenlekker Jon Prosser staat er voor morgen een productaankondiging gepland, met daarna briefings. Volgende week zouden dan de eerste reviews van het product (of de nieuwe producten) kunnen verschijnen. Wát er staat gepland blijft echter koffiedik kijken, want daar durft nog geen prominente Apple-expert zich aan te wagen.



Waar we echter wel vanuit kunnen gaan, is dat het niet de mixed reality-bril van Apple is. Prosser spreekt van een persbericht en een dergelijk nieuw product wordt zelden via een simpel persbericht wereldkundig gemaakt. Het zou eerder kunnen gaan om vernieuwde Mac mini’s of MacBook Pro’s.

Update 18:50: In een Canadese database met elektronicaproducten die voorzien zijn van draadloze verbindingen, is een nieuwe MacBook Pro opgedoken. Het gaat om een MacBook Pro met modelnummer A2779, een nog niet eerder opgedoken modelaanduiding. Het is goed mogelijk dat het hier gaat om de nieuwe MacBook Pro met M2 Pro- en M2 Max-chip. De MacBook Pro zou voorzien zijn van Wifi 6E.

New Apple MacBook Pro model A2779 seen in Industry Canada Radio Equipment List database. Approved on January 11, 2023. Likely the new M2 Max or M2 Pro. Device will support WiFi 6E / 6GHz band. pic.twitter.com/KmSo1aGp7G — Wade Penner (@wadepenner) January 16, 2023

De Mac mini zou kunnen worden voorzien van een M2-chip. Daarnaast is er nog geen high-end Mac mini verkrijgbaar, waardoor Apple nog steeds een model met Intel-chip verkoopt. Gaat het om de MacBook Pro’s, dan zitten we te wachten op de vernieuwde modellen met M2 Pro- en M2 Max-chip. Maar zoals gebruikelijk: zolang Apple zelf niets heeft aangekondigd, is het niet officieel en het kan op dit moment nog alle kanten op gaan.

Wat kan het zijn? We horen graag jullie speculaties in de reacties!

Lees meer over de Apple-producten in 2023 die we verwachten, om alvast een idee te hebben wat er dit jaar (zo ongeveer) gaat verschijnen.

