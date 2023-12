De iCulture-redactie bespreekt in deze miniserie welke Apple-producten in 2023 onze absolute favorieten waren. Deze editie staat in het teken van de iPhone 15 Pro Max.

De laatste dagen van het jaar zijn aangebroken en dat betekent dat het tijd is om terug te blikken op de Apple-producten die in 2023 verschenen. We vroegen je eerder al wat jouw favoriete Apple-product van 2023 is. Uiteraard hebben we daar ook zelf een mening over. Daarom delen we als redactie van iCulture aan het eind van het jaar onze persoonlijke favorieten. Tussen al het moois dat Apple dit jaar uitbracht, is het lastig om de absolute winnaar te vinden, maar we hebben elk uiteindelijk onze favoriet gekozen. In deze editie draait het om de 15-inch iPhone Pro Max, gekozen door iCulture-hoofdredacteur Gonny.

Lees hier de eerdere editie uit deze artikelserie:

Onze favorieten van 2023: de iPhone 15 Pro Max

Apple bracht in 2023 weer vier nieuwe iPhones uit, waarbij de standaardmodellen ook een 48-megapixel camera en een Dynamic Island kregen. Bij de Pro-modellen moest Apple weer een stap verder gaan qua functies en vernieuwingen en dat is wat mij betreft gelukt. Vooral de iPhone 15 Pro Max springt er wat mij betreft bovenuit. Voor het eerst in lange tijd ben ik weer overgestapt naar het veel grotere Pro Max-formaat en ik heb er geen moment spijt van gehad. Ik hecht niet zo aan fysieke bezittingen, maar deze smartphone is mijn belangrijkste bezit en het apparaat dat de hele dat bij me is. Zelfs ’s nachts zorgt de iPhone dat ik in slaap kom met rustgevende geluiden en ’s ochtends maakt ‘ie me weer op tijd wakker. Dat kan met elke iPhone, maar deze iPhone 15 Pro Max heeft toch wel een paar extra pluspunten.

Wat is er zo goed?

Door het nieuwe design met meer afgeronde hoeken ligt de iPhone 15 Pro Max prettiger in de hand dan eerdere modellen. Het grote formaat valt daardoor minder op. Daarnaast speelt mee dat de iPhone 15 Pro Max gewoon een beauty is: dankzij het gebruik van titanium oogt het toestel heel luxe. Ik ben ook blij dat Apple is gestopt met de hoogglans randen, die altijd gevoelig waren voor vingervlekken. Gebruikers van de standaard iPhone 15’s zullen ook blij zijn dat ook die toestellen een matte afwerking hebben gekregen. Dat zorgt ervoor dat je niet de hele tijd hoeft te poetsen.

De eerste reis met de iPhone 15 Pro Max: voor de deur van een Apple Store.

De nieuwe actieknop op de iPhone 15 Pro-modellen voegt echt iets toe. De muteknop (die bij mij altijd uit stond) heeft nu allerlei nuttige extra functies gekregen. In het buitenland kan ik er snel de vertaalfunctie mee starten, terwijl ik het thuis gebruik om focus in te schakelen. Het duurt even voordat dit een routinehandeling wordt, maar het mooie is dat de mogelijkheden echt onbeperkt zijn – vooral als je er een Opdrachten-shortcut aan koppelt.

Waarom is dit onze favoriet van 2023?

In onze iPhone 15 Pro Max review somden we op wat dit toestel uniek maakt. Dit is de eerste iPhone…

… van titanium

… met actieknop

… met een iets gewijzigd design sinds de iPhone 12

… met de smalste bezels ooit

… met een A17 Pro-chip

… die 24-megapixel foto’s maken

… met 5x optische zoom en 25x digitale zoom

… met ray tracing voor games

… met wifi 6E

… met meer gerecyclede materialen dan ooit

Terwijl 2023 over het algemeen wordt gezien als een jaar waarin er niet zo heel veel vernieuwingen zijn geweest, laat dit lijstje zien dat Apple de iPhone toch wel degelijk allerlei punten heeft verbeterd.

Camera van de iPhone 15 Pro Max.

Niet alles in dit lijstje is echt doorslaggevend geweest om dit als mijn favoriete product van 2023 te benoemen. Zo zal ik ray tracing in games waarschijnlijk nooit gebruiken. Wat ik wél extreem veel gebruik is de camera. Niet om selfies te maken, maar vooral om indrukken vast te leggen tijdens reizen. Als je door een vreemde stad loopt, de architectuur bewondert of op een roadtrip door een natuurgebied maakt, gebeurt er zoveel dat je al die indrukken lang niet allemaal kunt verwerken. Ik maak foto’s van momenten die ik niet wil vergeten en kan eindeloos terugbladeren om die momenten nog eens te beleven. Ook dat kan met elke iPhone, maar de iPhone 15 Pro Max voegt iets extra toe: 5x optische zoom en tot 25x digitaal inzoomen. Ik gebruik het om kleine details van een bouwwerk vast te leggen, om onleesbaar kleine opschriften te ontcijferen of om iets te kunnen fotograferen zonder anderen te storen.

Een paar voorbeelden van reisfoto’s, gemaakt met de iPhone 15 Pro Max in Mexico.

Deze foto’s hebben voor anderen misschien niet zoveel betekenis of zijn niet eens ‘mooi’ genoeg om in een brochure af te drukken, maar daarom maak ik ze ook niet. Ze zorgen ervoor, dat ik mijn hele reis nog eens kan herbeleven. Cruciaal daarbij is dat de foto altijd scherp is en dat lukt de camera van de iPhone 15 Pro Max als geen ander. Van 0,5x tot 5x zoom, bij tegenlicht en wisselende lichtomstandigheden: het staat er altijd duidelijk op.

Wat kan er nog beter?

Er valt aan de iPhone 15 Pro Max nog wel wat te verbeteren. Zo vind ik het jammer dat je geen snelle usb-c datakabel krijgt meegeleverd, maar die zelf zult moeten kopen. De kabel die je in de verpakking vindt heeft dezelfde datadoorvoer als de vroegere Lightning-kabels. Dit is een beknibbeling van kosten, waarvan Apple waarschijnlijk dacht: valt niet op, daar komen we wel mee weg. Dat snelladen niet verhoogd is naar 35 Watt, vind ik uiteindelijk niet zo erg. Er is nauwelijks verschil tussen 27 en 35 Watt.

Wat ik wél graag had gezien is dat er meer acties aan de actieknop gekoppeld kunnen worden. Bij de aan/uitknop aan de rechterkant van het toestel kun je één, twee, drie keer of lang indrukken voor in totaal vier verschillende acties. Bij de actieknop is het slechts één: lang indrukken.

Verder ben ik benieuwd wat Apple in 2024 gaat doen om de iPhone 16 Ultra (ja, komt ‘ie er nu echt?) nog exclusiever en veelzijdiger te maken ten opzichte van de toch al uitgebreide Pro-modellen.

De iPhone 15 Pro Max beschikt dus over enorm veel handige functies, waarmee het een erg compleet toestel is. Ben je nog op zoek naar een nieuwe telefoon, dan kan ik de iPhone 15 Pro Max van harte aanbevelen. Omdat dit toestel alweer een paar maanden op de markt is, zijn er al wat leuke aanbiedingen waardoor je niet meer de hoofdprijs betaalt.

Prijzen iPhone 15 Pro Max los toestel

iPhone 15 Pro Max 256GB iPhone 15 Pro Max 512GB iPhone 15 Pro Max 1TB

Lees ook onze review van de iPhone 15 Pro Max voor meer van onze ervaringen en bekijk ook ons overzicht van alle Apple-producten van 2023.