Al jaren kun je bij winkels als MediaMarkt en Coolblue binnenlopen om een Chromebook te kopen. Deze laptops draaien op een compact besturingssysteem dat hoofdzakelijk gericht is op cloudopslag. Chrome OS is ontwikkeld door Google en heeft als voordeel dat de laptop weinig rekenkracht nodig heeft en daarom met goedkopere onderdelen kan worden gebouwd. Wil je dat ook wel eens proberen, maar wil je geen nieuwe computer kopen? Je kunt nu een vergelijkbare versie van Chrome OS installeren op een computer met macOS, Windows of Linux.



Chrome OS Flex is bijna hetzelfde als Chrome OS

In de kern draait alles in Chrome OS om de cloud. Je vindt er allerlei web-apps zoals Google Documenten, Google Agenda, Google Chrome en meer. Alles wat je hier doet, wordt in je Google-account opgeslagen en het rekenwerk gebeurt ook vooral in de cloud. Hetzelfde geldt voor Chome OS Flex, maar helemaal hetzelfde is het niet.



Een screenshot van Chrome OS Flex. Zie jij de verschillen met Chrome OS?

Zo kun je op Chrome OS Flex geen Android-apps installeren en worden bepaalde technische functies zoals Verified Boot niet ondersteund. Met deze functie wordt je computer beter beveiligd tegen hackers. Chrome OS Flex zal net zo vaak updates krijgen als Chrome OS, alleen dan met wat minder functies.

Dat Google haar cloud-first-systeem openstelt voor oude computers is overigens niet helemaal nieuw. Het bedrijf kocht in 2020 Neverware op. Dit is de ontwikkelaar van CloudReady. Hiermee kon je al langer een soort Chrome OS draaien op oudere computers. Gebruikers van CloudReady krijgen vanzelf een update naar Chrome OS Flex.

Chrome OS Flex installeren op een Mac

Je kunt nu een vroege versie gratis installeren op een Mac. Deze versie bevat nog wel wat bugs, maar die zullen met updates worden verholpen. Volgens Google duurt de installatie slechts een paar minuten. Het is niet mogelijk om Chrome OS Flex te installeren op een Mac met Apple Silicon vanwege de radicaal andere structuur. Heb je een Intel-Mac, dan zul je geen problemen moeten ervaren. Een voordeel van de installatie op een oudere Mac, is dat hij wellicht weer een paar jaar vooruit kan.

Op de website van Google kun je je aanmelden om de vroege versie te downloaden. Wil je liever eerst even rondneuzen, dan kun je via een bootable usb-stick rondkijken zonder het systeem daadwerkelijk te installeren. Ga jij dit systeem installeren om je oude computer nieuw leven in te blazen?