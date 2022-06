De afgelopen dagen doken er meerdere AirPods Pro 2 geruchten op. Eén van de bronnen is 52audio, die eerder al details van de AirPods 3 wist te delen. De site deelt niet alleen renders van hoe de AirPods Pro 2 eruit gaan zien, maar ook welke nieuwe functies erin komen. Een aantal verbeteringen is al eerder gelekt, maar er zijn ook wat nieuwe opmerkelijke details opgedoken.



Sportfuncties: ‘AirPods Pro 2 meten hartslag en temperatuur’

Al in mei 2021 schreven we dat Apple werkt aan AirPods Pro 2 met nieuwe fitnessfuncties. Wat die fitnessfuncties precies inhouden, was nog lange tijd onduidelijk. Maar 52audio weet het zeker: er komt een hartslagsensor in. Met sensoren kunnen de AirPods Pro 2 via je oren je hartslag meten, zo voegen ze aan de gelekte info toe. Dezelfde sensoren zouden ook je temperatuur kunnen meten. De bron houdt met een dooddoener nog wel een slag om de arm: we weten pas zeker dat dit allemaal komt zodra het product aangekondigd is.

Een andere functie die volgens 52audio toegevoegd wordt aan de AirPods Pro 2, is dat je ze kan gebruiken als gehoorapparaat. Daar komt de vernieuwde oplaadcase voor aan te pas, zo zegt de bron. Aan de zijkant van de case zou een microfoon zitten, die het geluid in de omgeving oppakt. Dit geluid zou dan weer naar de AirPods Pro 2 in je oren doorgestuurd worden, zodat je de omgeving beter kan verstaan.

We vinden dit een opmerkelijke toevoeging. De huidige oplaadcase van de AirPods heeft namelijk helemaal geen module om informatie draadloos uit te wisselen tussen de oplaadcase en de oortjes zelf. Er zit geen Bluetooth in de case: alleen de AirPods zelf zijn voorzien van Bluetooth. Apple zou dit toe kunnen voegen, al lijkt het ons onlogisch als dit alleen maar gebruikt wordt voor deze gehoorapparaatfunctie. Een meer geavanceerde oplaadcase met microfoon en draadloze verbinding, zou het product een stuk duurder maken. Een prijsverhoging voor alleen maar een toegankelijkheidsfunctie (waar maar een beperkt deel van de gebruikers iets aan heeft), lijkt ons onwaarschijnlijk. De AirPods Pro hebben bovendien al een functie genaamd Gespreksversterking. De AirPods kun je zo als tijdelijk gehoorapparaat gebruiken, doordat de AirPods zelf gesprekken opvangen en in je oren versterkt doorgeven.

Een derde nieuwe functie die er volgens 52audio aan komt, is betere ondersteuning voor de Zoek mijn-app en dan met name voor de oplaadcase. Onderaan de case zou een speaker zitten die een geluid af kan spelen. Je kan de case dan gemakkelijker terugvinden. Wij denken dat Apple hiervoor de nieuwe Bluetooth-verbinding in de case zou kunnen gebruiken, zodat je het oplaaddoosje apart van je AirPods kan terugvinden. Er waren al eerder afbeeldingen gelekt waarop een mogelijke speaker te zien is.

De renders tonen overigens hetzelfde design als de huidige AirPods Pro. Er gingen geruchten dat Apple van het stokje af wilde, maar dat lijkt er in ieder geval dit jaar niet van te komen.

‘Meer verbeteringen voor AirPods Pro 2’

Tot slot voorspelt de bron dat Apple ook wisselt naar usb-c, er een nieuwe chip in komt en de AirPods Pro 2 ook beter klinken. De overstap naar usb-c is opmerkelijk, want volgens de betrouwbare analist Ming-Chi Kuo kiest Apple bij de AirPods Pro 2 nog niet voor usb-c. Hoewel hij denkt dat ook Apple’s accessoires uiteindelijk de overstap maken, zou dat pas vanaf 2023 gebeuren. Een nieuwe chip en betere geluidskwaliteit klinken ons als logische verbeteringen. De H1-chip bestaat al sinds 2019 en met een betere Bluetooth codec kunnen AirPods beter klinken.