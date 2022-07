We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Jessica Jones (S01-S03)

Te zien bij: Disney+

Gekweld door een traumatisch verleden benut Jessica Jones haar talent als privédetective om haar belager te vinden, voordat hij in Hell’s Kitchen meer kwaad aanricht.

The Princess

Te zien bij: Disney+

Wanneer een wilskrachtige prinses weigert te trouwen met een wrede sociopaat, wordt ze ontvoerd en opgesloten in een afgelegen toren van haar vaders kasteel. Terwijl haar wraakzuchtige minnaar de troon van haar vader wil bestijgen, moet de prinses het koninkrijk zien te redden.

Stranger Things (S04)

Te zien bij: Netflix

De twee laatste afleveringen van het vierde seizoen zijn nu te kijken, maar die duren samen wel bijna vier uur! Nadat een jongetje is verdwenen, komen in een stadje mysterieuze zaken aan het licht, zoals geheime experimenten, bovennatuurlijke krachten en een vreemd meisje.

Connor McGregor: Notorious

Te zien bij: Netflix

Conor McGregor is de grootste ster in de geschiedenis van de Mixed Martial Arts. Notorious is het openhartige verhaal van Conors stormachtige ontwikkeling: 4 jaar lang legt een filmploeg vast hoe hij van nog bij zijn ouders in Dublin wonende armoedzaaier opklimt tot meervoudig UFC-kampioen die in Las Vegas miljoenen verdient. Met nooit eerder vertoonde beelden en buitengewoon heftige wedstrijdopnames biedt deze documentaire een onovertroffen blik op een sportheld en zijn spectaculaire weg naar de top.

Westworld (S04)

Te zien bij: HBO Max

Westworld is een ambitieuze en zeer fantasierijke dramareeks die het concept van avontuur en sensatiezucht naar nieuwe, aartsgevaarlijke hoogten tilt. In het futuristische fantasypark “Westworld” begint een groepje kunstmatige “gastheren” – androïden – plots af te wijken van hun zorgvuldig geschreven programmatuur en afwijkend gedrag te vertonen dat zeer verontrustend is.

Burden

Te zien bij: HBO Max

South Carolina, 1996. Mike Burden is een zwijgzaam man en loyaal lid van de Ku Klux Klan. Maar hij verandert van gedachten wanneer hij verliefd wordt op de alleenstaande moeder Judy. Burden is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

The Terminal List (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Gebaseerd op de bestseller van Jack Carr, volgt The Terminal List James Reece (Chris Pratt) nadat zijn hele peloton Navy SEALs in een hinderlaag is gelopen tijdens een geheime missie. Reece keert terug naar huis met tegenstrijdige herinneringen aan de gebeurtenis en vragen over zijn betrokkenheid. Maar als er nieuw bewijsmateriaal aan het licht komt, ontdekt Reece dat duistere krachten hem tegenwerken, waardoor niet alleen zijn leven in gevaar komt, maar ook het leven van degenen van wie hij houdt.

Poeslief 2

Te zien bij: Amazon Prime Video

De film draait om Abatutu en zijn twee neefjes. Hij vertelt in de film zijn levensverhaal en behandelt daarbij verschillende thema’s die voor katten belangrijk zijn. Hij vertelt over de hoogtepunten uit zijn carrière als beroemdste kat van Nederland. Naast dat je Abatutu ziet in de setting waarover hij vertelt, zie je bij elk thema ook een compilatie van kattenfilmpjes.

Guus Meeuwis: Groots met een zachte G

Te zien bij: Videoland

Compilatie-uitzending van het Groots Met Een Zachte G-concert van Guus Meeuwis op 11 juni 2022 in het Philips Stadion in Eindhoven.

Miss Scarlet and the Duke

Te zien bij: Ziggo

Als de eigenwijze Eliza Scarlet het detectivebureau van haar vader erft, wordt ze door de samenleving verplicht een mannelijke partner te vinden om in het Victoriaanse Engeland te opereren.

La Danseuse

Te zien bij: Cinemember

Biografische film over de Amerikaanse danseres Loïe Fuller, die naar Frankrijk vertrok om haar dromen te verwezenlijken. Met haar innovatieve ideeën over licht en dans wist ze met haar optredens het Parijse Folies Bergère omver te blazen. Door het gebruik van bamboestukken en witte gewaden, werd ze vergeleken met een vlinder en werd haar Danse Serpetine wereldberoemd. Hier ontmoette Fuller de prachtige danseres Isadora Duncan, waarmee ze een turbulente liefdesrelatie startte. Een prachtig inkijkje in het Parijs van de 19e eeuw!

Loving Vincent

Te zien bij: Cinemember

Het is 1891, Vincent van Gogh heeft net een jaar geleden zelfmoord gepleegd. Armand Roulin wordt door zijn vader op pad gestuurd om de laatste brief van Vincent aan zijn broer Theo af te leveren. We worden meegenomen in een bijzonder kijkje in de laatste levensjaren van de wereldberoemde schilder, waarin zijn echte schilderijen als achtergrond zijn gebruikt voor de scènes en taferelen in de film. Een unieke animatiefilm, die als eerste ter wereld geheel geschilderd werd! De film werd genomineerd als beste animatiefilm bij de Oscars en viel wereldwijd in de prijzen. Een visueel prikkelend filmpareltje dat absoluut niet gemist mag worden!

Meer kwaliteitsfilms kijken?

