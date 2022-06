Na de WWDC 2022 keynote stelde Apple ook een beta beschikbaar voor de firmware van AirPods. Hierover deed Apple geen aankondigingen, maar het brengt enkele verbeteringen teweeg. De ontdekking die vandaag aan het licht komt, is voor fans van goede audiokwaliteit de moeite waard. Het belooft namelijk veel goeds voor nieuwe AirPods.



AirPods Max en AirPods Pro 2 met LC3 Bluetooth codec

De Nederlandse George installeerde de beta firmware op zijn AirPods Max. Op Twitter laat hij weten dat hij op firmware-versie 5A282B een nieuwe Bluetooth codec genaamd LC3 heeft geactiveerd. Deze codec kan op de huidige AirPods Max echter nog niet zijn ware krachten laten zien.

AirPods Max on 5A282B pic.twitter.com/ufbdFDwaYD — George (@marajobsession) June 17, 2022

LC3 staat voor Low Complexity Communication Codec en het komt in de toekomst naar onder meer AirPods. Hiermee kunnen draadloze audio-accessoires zoals AirPods een lagere bitrate zenden zonder dat de geluidskwaliteit omlaag gaat, zoals dat bij de huidige Bluetooth codec wel het geval is.

Om alle functionaliteiten te gebruiken, heb je ondersteuning voor Bluetooth 5.2 nodig en dat heeft de AirPods Max niet. Op dit accessoire kan LC3 alleen telefoongesprekken beter laten klinken. Geen enkele variant van de AirPods die nu worden verkocht, biedt ondersteuning voor Bluetooth 5.2.

Wat betekent LC3 voor AirPods Pro 2?

Hoewel deze functie is geactiveerd voor AirPods Max, is het een duidelijke hint naar de aankomende AirPods Pro 2. Als we de AirPods Pro 2 geruchten mogen geloven, krijgt dit accessoire een nieuwe versie van de H1-chip. Hier zou ondersteuning voor Bluetooth 5.2 in zitten. Dat maakt het mogelijk om LC3 volledig te kunnen benutten.

Het is nog niet bekend welke functies er exact naar de AirPods Pro 2 komen dankzij LC3. Of de muziek ook Lossless wordt, is nog maar de vraag. Volgens analist Ming-Chi Kuo wordt de geluidskwaliteit van de nieuwe AirPods flink verbeterd. Wij vinden het aannemelijk dat Apple werkt aan een verbeterde geluidskwaliteit. Eerder verklapte Apple’s audio-expert al dat Bluetooth te veel beperkingen heeft. Hij hintte daarbij dat dit in de toekomst beter wordt.