Om Fitbit-gebruikers meer inzicht in hun slaap te geven gaat Fitbit vandaag van start met slaapprofielen. De functie is alleen beschikbaar voor Fitbit Premium-gebruikers. Daarbij word je gekoppeld aan een slaapdier.

Fitbit slaapprofielen

Sommige mensen vinden misschien dat ze een tijger in bed zijn, of een luiaard. Helaas, die dieren heeft Fitbit niet uitgekozen voor de nieuwe slaapprofielen. Je kunt wel een giraf, beer, dolfijn, egel, papegaai of schildpad zijn. Elk dier staat voor een ander slaappatroon, wat betreft vroeg in bed liggen, laat wakker worden en en het tijdstip waarop je in slaap valt. Tussen 4 en 6 juli verschijnen de slaapprofielen in de Fitbit-app, nadat je tenminste 14 nachten per kalendermaand hebt geslapen met een Fitbit-wearable om je pols. Je ziet je slaapprofiel, inclusief slaapdier en maandelijkse slaapanalyse. Misschien dan ook maar een knuffel van het betreffende dier mee in bed nemen?



Het idee achter de slaapdieren is dat je meer inzicht krijgt in je slaappatroon. Er zitten ook statistieken aan vast, zoals variabiliteit van het slaapschema (vaak op dezelfde tijd gaan slapen of juist niet), tijd die het duurt om in slaap te vallen en onderbroken slaap. Daarnaast krijg je de al langer bestaande statistieken over slaapduur, diepe slaap en REM-slaap te zien. Hoe vaker je met je Fitbit in bed ligt, hoe nauwkeuriger de metingen.

De aankondiging van de nieuwe Fitbit-slaapfuncties komt op het goed moment: vlak nadat Apple uitgebreidere watchOS 9 slaapfuncties heeft aangekondigd. Het Google-bedrijf bood al veel langer slaapfuncties en breidt dit nu verder uit. Google heeft meer dan 1.000 eigenschappen bestudeerd, 22 miljard uren aan slaapdata en 1,87 miljoen slaaplogboeken verzameld om uit te komen op de 10 belangrijkste meetpunten.

Bekijk ook Slaapfuncties op de Apple Watch: in watchOS 9 nog beter! De Apple Watch heeft diverse slaapfuncties. Hoe het werkt zie je in deze gids, waarin we alles langslopen: van het instellen van je Slaapschema tot het bekijken van je slaapfasen. Ook vertellen we iets over de Ontspanningsopdrachten. Dit moet je weten over slapen met de Apple Watch!

Aan het begin van elke maand krijg je te zien welk slaapdier bij je past. Dit kan per maand verschillend zijn. Ook benadrukt Google dat er geen “ideaal” dier is: elk heeft z’n voor- en nadelen. Op 4 juli kun je voor het eerst je slaapdier te zien krijgen.

Fitbit slaapprofielen: geschikte devices

De nieuwe slaapprofielen komen beschikbaar voor mensen die Premium-abonnee zijn (ca. €10 per maand) op de volgende devices:

Sense

Versa 3

Versa 2

Charge 5

Luxe

Inspire 2

Daarnaast is het goed om te weten dat Google’s aanstaande smartwatch Google Pixel Watch ook Fitbit-functies bevat, dus wellicht zijn ook daarop de nieuwe slaapprofielen te bekijken.

Moeite met kiezen? De Fitbit Sense is een modern uitziende smartwatch, waar je 6 maanden Fitbit Premium bij krijgt. Je koopt deze voor iets meer dan 200 euro. Heb je liever een fitnessarmband, dan is de Fitbit Charge 5 een goed idee. Deze heeft een wat ronder design en brengt kleur in je leven. Bekijk ook onze Fitbit-gids met een round-up van alle belangrijke producten van deze fabrikant.

Prijzen Fitbit Sense:



Prijzen Fitbit Charge 5: