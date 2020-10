6,1-inch iPhone 12 meest populair

Over een paar dagen weten we precies welke iPhone 12-modellen Apple gaat aankondigen. Veel details zijn de afgelopen dagen al gelekt, maar er zullen ongetwijfeld ook nog wel wat verrassingen zijn. Volgens Ming-Chi Kuo zal de standaard 6,1-inch iPhone 12 goed zijn voor 40 procent van alle verkopen. De kleinere 5,4-inch iPhone 12 mini zal zo’n 20 procent van de kopers trekken en de twee iPhone 12 Pro-modellen zullen elk ook 20 procent voor hun rekening nemen. Een grote verrassing is dat niet, want het instapmodel is vaak het meest populair.



Dat betekent overigens niet dat de iPhone 12 ook meteen het populairste toestel van 2020 zal worden. Dit loopt meestal een jaar achter. Zo was in 2019 de iPhone XR de bestverkochte smartphone, volgens cijfers van Omida. Een paar maanden later bleek de iPhone 11 de populairste wereldwijd. Volgens Omdia is het succes van de iPhone 11 vooral te verklaren door het dubbele camera-systeem en de lage instapprijs. Het is dus niet zo gek dat de 6,1-inch iPhone 12 het ook goed gaat doen.

Volgens Kuo is de iPhone 12 mini de goedkoopste optie, maar het scherm is te klein om de massamarkt aan te spreken. Dit wordt een toestel voor een heel specifieke groep mensen. Volgens gelekte informatie gaat de iPhone 12 mini $699 kosten en moet je voor de grotere variant $799 betalen. Dit is $100 meer dan de huidige iPhone 11. De prijzen gaan dus in feite omhoog.

Het is te hopen dat Apple dit goed gaat maken met flink wat meer functies. Er wordt gesproken over een OLED-scherm op alle modellen, een nieuw design met platte zijkanten en dubbele camera’s aan de achterkant. Ming-Chi Kuo denkt niet dat 5G een groot effect zal hebben op de keuze. Hij verwacht niet dat Apple dit jaar nog 80 miljoen stuks kan verkopen, vooral omdat de toestellen dit jaar later in de winkel liggen.

Dinsdagavond 13 oktober weten we meer. Dan gaat het iPhone 12-event van start, waar we vanaf 19:00 uur de aankondiging van de nieuwe toestellen verwachten. iCulture is natuurlijk van de partij en doet verslag van alle belangrijke nieuwsontwikkelingen, zodat jij het eerste op de hoogte bent!