Kuo: ‘Veel vraag naar iPhone 15 Pro Max, productie loopt achter’

Veel vraag naar iPhone 15 Pro Max

Kuo denkt dat de leveringen zullen uitlopen naar november. Dat is bij sommige uitvoeringen al het geval: momenteel moet je voor wit en naturel titanium wachten tot november als je thuis geleverd wil krijgen. Uit onze poll bleek al dat er veel belangstelling is voor de naturel titanium uitvoeringen, terwijl wit veel minder populair is. Dat de levertijden voor wit opschuiven, zou ook te maken kunnen hebben met lagere productie-aantallen bij Apple. Daardoor zijn ze sneller uitverkocht.



In een bericht op Medium schrijft Kuo dat de vraag naar de iPhone 15 Pro Max dit jaar groter is dan de vraag naar de iPhone 14 Pro max vorig jaar. Tegelijk is er minder vraag naar de iPhone 15 Pro , in vergelijking met de iPhone 14 Pro . Dat heeft er volgens hem mee te maken dat meer mensen kiezen voor het Pro Max-model vanwege de betere camera-specs met 5x optische zoom.

Kuo herhaalt in zijn bericht dat de iPhone 15 Pro Max later in massaproductie is gegaan dan de andere toestellen uit de iPhone 15 -familie. Dit draagt ook mee aan de langere levertijden. Er zou spraken zijn van meer problemen in de productieketen dan bij andere modellen. Wat de gewone iPhone 15 en iPhone 15 Plus betreft schat Kuo in dat de vraag ongeveer hetzelfde is als de modellen van vorig jaar.

Alle vier modellen liggen vanaf vrijdag 22 september in de winkel en dan worden ook de eerste exemplaren bezorgd bij klanten. Kuo houdt vast aan zijn voorspelling dat er in 2023 tachtig miljoen stuks van de iPhone 15-modellen worden verkocht.

Dit is de iPhone 2023 line-up: