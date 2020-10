Apple Music heeft nu Disney-afspeellijsten en -radiostations

Disney op Apple Music

Je vindt er bijvoorbeeld een lijst met workout-nummers waarop je kunt sporten, er zijn liefdesliedjes, een afspeellijst in het Nederlands of Spaans, schurken, klassiekers, instrumentele muziek en ook Disney Pride-nummers. Val in slaap bij de Lullaby-afspeellijst of speel voor de allerjongsten de Junior-lijst af. Meezingen kan ook, namelijk met de Disney Sing-Alongs. Verder speelt Disney in op de actualiteit met een Halloween-lijst vol met spookachtige liedjes uit het archief. Een overzicht vind je hier.



Bij de radiostations kun je kiezen uit van alles en nog wat, zoals Frozen, Star Wars, Marvel en meer. Tegelijk gaat het radiostation Disney Hits Radio van start op Apple Music. Hier vind je bijna 80 jaar Disney-muziek. Er komen nog inteviews aan met componist Alan Menkin, artieste Christina Aguilera en diverse andere bekende stemmen achter de Disney-karakters.

Disney heeft nog meer te bieden: begin oktober activeerden ze 4K HDR voor iTunes-aankopen. Mensen die een HD-film hadden gekocht krijgen een gratis upgraden naar 4K-kwaliteit. Disney heeft zelf ook een streamingdienst, Disney+, waar je voor €6,99 per maand naar kunt kijken.