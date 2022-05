Klein e-ink display voor belangrijke info

Het e-ink display zou gebruikt kunnen worden voor de buitenkant van een opvouwbaar toestel, zodat je bijvoorbeeld de tijd kunt aflezen. Een e-inkscherm gebruikt minder energie dan andere schermtypes, voegt Kuo eraan toe in zijn tweet. Hij spreekt over E Ink’s Electronic Paper Display (EPD), vergelijkbaar met de schermen die in ereaders worden gebruikt. Dit ziet eruit als papier en is ook in direct zonlicht goed af te lezen. Het zou erg geschikt zijn als tweede scherm aan de buitenkant van het toestel. De beeldkwaliteit hoeft dan niet zo mooi te zijn omdat je er geen foto’s op gaat kijken, maar je kunt wel informatie aflezen uit widget-achtige apps.



Apple zou als eerste een 9-inch opvouwbaar toestel willen uitbrengen, dat tussen de iPhone en iPad in zit. Aanvankelijk zal Apple zich richten op devices van gemiddeld formaat, denkt Kuo. Daarna komen de grotere schermen en tenslotte de kleinere zoals de iPhone . In februari spraken display-expert Ross Young en Mark Gurman van Bloomberg beide over een 20-inch opvouwbaar apparaat dat tussen de MacBook en de iPad in zit. Opgevouwen kun je dan uiteraard het scherm niet aflezen en je wilt ook niet voor elke keer dat je de tijd wilt raadplegen het scherm openvouwen. Een extern scherm zou dan een oplossing zijn.

Opvouwbare Android-toestellen gebruiken OLED

In de Android-markt wordt opvallend genoeg geen e-ink gebruikt. De Galaxy Z Flip (zie foto) heeft een klein 1,9-inch OLED-schermpje met informatie over tijd en notificaties. Zoiets zou ook als e-ink scherm kunnen worden uitgevoerd om de batterijduur te verlengen. Bij stilstaande content gebruikt zo’n scherm geen energie en ze worden minder vaak ververst, maar dat hoeft bij een dergelijk scherm geen probleem te zijn.

Bij de Galaxy Z Fold pakt Samsung het heel anders aan: dit toestel heeft een 5,2-inch AMOLED display aan de buitenkant, vergelijkbaar met een standaard telefoonscherm. Binnenin vind je een flexibel 7,6-inch hoofdscherm.

Of Apple daadwerkelijk met e-ink aan de slag gaat is nog even afwachten. Een opvouwbare iPhone wordt niet eerder dan 2023 verwacht. Apple’s plannen kunnen uiteindelijk nog steeds in de ijskast worden gezet en het is ook goed mogelijk dat Apple tijdens het testen van e-ink concludeert dat OLED of LCD toch een betere oplossing is.