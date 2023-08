De grote iPhone 15 Pro Max zou wel eens goed kunnen zijn voor 35% tot 40% van de iPhone-verkopen in de eerste weken. Dat is te danken aan de periscoopcamera, zegt analist Ming-Chi Kuo.

Apple heeft blijkbaar hoge verwachtingen van het nieuwe topmodel, want Kuo baseert zijn verwachtingen altijd op informatie uit de productie- en toeleveringsketen. Volgens Kuo is Apple van plan om 10% tot 20% meer stuks van de iPhone 15 Pro Max te produceren in vergelijking met vorig jaar bij de iPhone 14 Pro Max. Het wordt tevens de duurste Apple-smartphone tot nu toe, met een verwachte verkoopprijs van €1679,- voor het instapmodel. In ons overzicht van iPhone 15-prijzen zie je wat ze naar verwachting gaan kosten. Toch lijkt de hogere prijs de kopers niet tegen te houden, denkt Kuo. De belangrijkste reden waarom zoveel voor de iPhone 15 Pro Max zouden willen kiezen, is de periscoopcamera.



De grootste en duurste iPhone zal tevens de eerste zijn die beschikt over een dergelijke camera, waarmee je verder optisch kan inzoomen tot wel 5x of 6x. De huidige modellen kunnen niet verder dan 3x optisch inzoomen. Wie liever een toestel in compacter formaat wil, zal moeten wachten tot volgend jaar. Volgens de verwachtingen zal in 2024 de kleinere iPhone 16 Pro ook een periscooplens krijgen.

De periscooplens kost ongeveer drie tot vier keer zoveel als een normale camera in de Pro-modellen. Fabrikant Largan zal daarvan profiteren en verwacht een hogere omzet, dankzij de samenwerking met Apple. Voor consumenten zou het betekenen dat de prijs van de Pro Max met minstens 100 dollar omhoog gaat. Eerdere voorspellingen wijzen zelfs op een prijsverhoging van 200 dollar, waardoor we uitkomen op de eerder genoemde prijs van €1679,-.

‘iPhone 15 Pro Max komt op tijd’

Na de eerste golf gretige kopers is het nog niet afgelopen. Largan begint met een productie van 15 tot 20 miljoen stuks en gaat dat volgend jaar opvoeren naar 30 miljoen stuks, een toename van 70% tot 80%. Volgens Kuo zit alles mooi op schema en is de massaproductie al begonnen. Eerdere geruchten dat de iPhone 15 Pro Max misschien wel wat later uitkomt, vindt hij dan ook ongeloofwaardig. Hij gaat er vanuit dat de meest gewilde iPhone van dit jaar gelijktijdig uitkomt met alle andere. Wel kan het betekenen dat er door de grotere vraag dit jaar wat langere levertijden zijn voor de Pro Max, simpelweg omdat “iedereen” er eentje wil hebben.