Toestellen gaan langer mee

De geruchten zijn afkomstig van geruchtenlekker Max Weinbach via het account @PineLeaks. Volgens Weinbach zijn afgelopen vrijdag al veel details gelekt via de Chinese Weibo-gebruiker ‘Kang’. Maar nog niet alles is genoemd. Zo zouden de nieuwe Pro-modellen ten minste een uur langere batterijduur hebben. De iPhone 12 mini gaat echter minder lang mee dan de huidige iPhone 11. Dit heeft te maken met het kleinere formaat.



Face ID gaat verbeteren op de nieuwe modellen, waardoor je gezicht sneller wordt herkend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘dynamic zoning’-algoritme. De notch wordt mogelijk kleiner, maar alleen op de 5,4-inch iPhone 12 mini vanwege het kleinere formaat. Apple zou dit voor elkaar hebben gekregen door de onderdelen van de TrueDepth-camera anders te rangschikken, waordoor ze dichter bij elkaar zitten. In juli doken er al afbeelding op van het iPhone 12 mini-scherm, met een kleinere notch.

Verbeterde zoom

Alleen de iPhone 12 Pro-modellen krijgen volgens Weinbach verbeterde optische zoom. Voor alle modellen geldt echter, dat de digitale zoom beter wordt, dankzij verbeteringen in de software. Dit wordt bereikt door meerdere frames op verschillende zoomniveau’s te combineren en samen te voegen. Daarvoor wordt een combinatie van bijsnijden en optisch zoomen gebruikt. Een algoritme gebaseerd op Deep Fusion zorgt ervoor dat alles juist is uitgelijnd en scherp is.

Er zou mogelijk ook een soort macro-functie voor de camera aan zitten te komen, waardoor je op de Pro-modellen objecten van dichterbij kunt fotograferen. Apple zou er niet veel aandacht aan willen besteden. Om het fotograferen onder slechte lichtomstandigheden beter te maken zou Apple van plan zijn om een tot 35% groter diafragma te gebruiken. Weinbach wijst daarbij naar de iPhone 12 Pro Max.

Tenslotte zouden de iPhone 12-modellen 4K-video kunnen schieten bij een framerate van 120 of 240 fps. Nu is dat nog 24, 30 en 60 fps.

De nieuwe modellen worden aanstaande dinsdagavond om 19:00 uur verwacht tijdens het ‘Hi, Speed’-evenement. Er circuleren al heel wat iPhone 12-geruchten en we verwachten dat dat de komende dagen nog wel zal doorgaan.