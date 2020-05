Uit gegevens blijkt dat de iPhone 11 nu de populairste smartphone wereldwijd is. Het basismodel van de nieuwste serie is van alle toestellen het meest verscheept.

Eerder dit jaar bleek uit cijfers van Omdia dat de iPhone XR de populairste smartphone van 2019 was. Ook een ander onderzoeksbureau concludeerde eerder al dat de kleurige iPhone XR de bestverkochte telefoon van dat jaar was. Maar de opvolger blijkt het net zo goed te doen. Volgens datzelfde Omdia is de iPhone 11 de populairste smartphone van dit moment.



‘iPhone 11 populairste smartphone wereldwijd’

De cijfers die Omdia naar buiten gebracht heeft, gaan over het eerste kwartaal van dit jaar. Uit de schattingen van het bedrijf heeft Apple zo’n 19,5 miljoen exemplaren van de iPhone 11 verscheept in dit eerste kwartaal, ondanks de gevolgen van de coronacrisis. Sterker nog, de iPhone 11 is volgens het bedrijf bijna zes miljoen vaker verscheept dan de iPhone XR een jaar geleden.

Op de tweede plaats staat de Samsung Galaxy A51, gevolgd door andere Android-toestellen zoals de Redmi Note 8 en Note 8 Pro van Xiaomi. De iPhone XR doet het ook nog altijd goed met een vijfde plaats. Andere iPhones in de top 10 zijn de iPhone 11 Pro Max (zesde plek) en de iPhone 11 Pro (achtste plek). Vorig jaar stond de iPhone 8 nog op de derde plaats en de iPhone 6s zelfs nog op plek tien.

Wat vooral opvalt is dat de meer betaalbare modellen hoog in de lijst staan. Alleen de iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro en de Samsung Galaxy S20+ 5G zijn de echt dure modellen in dit lijstje. De toekomst voor Apple lijkt dan ook zonnig te zijn, want in het tweede kwartaal bracht Apple de iPhone SE 2020 uit. Dit is de meest betaalbare iPhone en gaat het vermoedelijk wereldwijd ook goed doen.

