iPhone XR was de populairste smartphone van 2019

Hij mag dan wel uit 2018 dateren, de iPhone XR doet het nog erg goed in de winkel. Uit cijfers over de wereldwijde smartphoneverkopen blijkt dat het in 2019 de bestverkochte smartphone was.

iPhone XR populairste smartphone 2019

Het blijkt uit nieuwe marktgegevens va Omdia. Maar de opvolger staat al klaar: de iPhone XR wordt gevolgd door de huidige iPhone 11 die nog maar sinds september in de winkel ligt en dus maar een paar maanden heeft kunnen meedoen in de cijfers. Toch staat de iPhone 11 ook hoog in de ranglijsten. Omdia maakt jaarlijks een Smartphone Model Market Tracker-rapportage en daaruit blijkt dat Apple een geschat aantal van 46,3 miljoen iPhone XR-exemplaren heeft verkocht in de loop van 2019. De iPhone 11 kwam met 37,3 miljoen stuks ook behoorlijk ver.



Samsung volgde met de 3e t/m 5e plaats dankzij de toestellen Galaxy A10, Galaxy A50 en Galaxy A20, met respectievelijk 30,3 miljoen, 24,2 miljoen en 19,2 miljoen stuks. De iPhone 11 Pro Max deed het met 17,6 miljoen stuks prima, gezien de hoge prijs.

De iPhone 8 wordt ook nog steeds verkocht en wel 17,4 miljoen stuks in 2019. Op de negende plek staat de iPhone 11 Pro met 15,5 miljoen stuks. Apple heeft dus niet alleen de kopposities in de wereldwijde smartphone-markt, maar maakt ook een groot deel van de top 10 vol. Dat gebeurt nu al meer dan vijf jaar. Door het aantal modellen beperkt te houden kan Apple het beter doen dan de concurrentie, denken de onderzoekers. De nadruk ligt daarbij op een paar smartphones die veel mensen aanspreken. De iPhone XR is daar een goed voorbeeld van. In december vorig jaar wisten we al dat de XR het goed had gedaan.

Wel merkten de onderzoekers dat het totale aantal verkochte iPhones zakte, namelijk met 4,6%. Dit is al het tweede jaar op rij. In 2018 was de daling met 5,1% echter groter, dus het lijkt weer wat bij te trekken. Ook uit eerdere cijfers van Counterpoint Research bleek dat de iPhone XR het erg goed doet in de winkel. Het was oorspronkelijk bedoeld als goedkoop alternatief voor het high-end model. Die rol heeft de iPhone 11 nu overgenomen.

De iPhone XR is nog steeds verkrijgbaar. We kunnen al bijna raden wat de populairste iPhone van 2020 wordt: de iPhone 11. Hoewel de aanstaande iPhone SE 2 ook een potentieel succesnummer is.