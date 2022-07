Tweede generatie mixed reality-bril in 2025

Er komen spannende tijden aan voor mensen die al jarenlang uitkijken naar een gloednieuw Apple-product. Volgens geruchten komt er in januari 2023 een speciaal evenement waar de allereerste mixed reality-headset van Apple wordt onthuld. Het gaat daarbij om een duur product dat minstens $3.000 kost. Twee jaar later kunnen we de tweede generatie verwachten, bestaande uit een high-end en een betaalbaar model. Deze zullen volgens Kuo in de eerste helft van 2025 op de markt komen en toeleveranciers van onderdelen gaan al in de tweede helft van 2024 aan de slag. Kuo verwacht dat Apple in de periode 2025-2026 tien miljoen stuks zal verkopen, dankzij de twee prijsniveau’s van de tweede generatie.



Tien miljoen stuks is niets vergeleken met de verkoopcijfers van de iPhone of de Apple Watch , maar het is een begin. De headset zal de eerste jaren voor een kleine groep gebruikers bedoeld zijn. Inmiddels zijn er meerdere bronnen die wijzen op een officiële release in 2023. De eerste generatie zou al klaar zijn voor massaproductie en is een tijdje geleden getoond aan het bestuur van Apple. Door het gebruik van dure hardware en de complexiteit van het product zal het een relatief duur product worden en diverse analisten hebben ook al gezegd dat de prijs vermoedelijk te hoog zal liggen om goede verkoopcijfers te scoren. Maar wellicht is dat bij de eerste generatie ook nog niet de bedoeling van Apple. Apple wil met hoge resolutie-schermen, geavanceerde oogtracking, irisherkenning, spraakherkenning, huiddetectie en herkenning van gezichtsuitdrukkingen iets maken wat er nog niet is.

De tweede generatie zal volgens Kuo bestaan uit een upgrade met betere hardware en een goedkoper geprijsd model om ook de doorsnee gebruiker aan te spreken. Bij andere productlijnen doet Apple dit ook: wie niet de nieuwste high-end smartphone wil kan een SE-model kopen die net zo goed is, maar met iets lagere specs.