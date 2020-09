Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft een voorspelling gedaan over enkele aanstaande producten. Zo zal de 5,4-inch iPhone 12 een kleinere notch krijgen en gaat Apple Touch ID inbouwen in de powerknop.

Kleinere notch voor 5,4-inch iPhone 12

Niet alle voorspellingen die Kuo nu doet zullen we tijdens het event op 15 september te zien krijgen. Zo worden er naar verwachting geen iPhones aangekondigd. Kuo’s voorspellingen gaan daar deels wel over. Zo verwacht hij dat het kleinste model van de iPhone 12 een iets smallere notch krijgt. Dit zorgt ervoor dat er nog genoeg informatie over tijdstip en provider overblijft in de linker- en rechterbovenhoek.



De notch is het zwarte gedeelte bovenin het scherm, waarin de camera’s voor Face ID zijn verwerkt. De notch blijft bij de andere modellen van 6,1-inch en 6,7-inch vergelijkbaar met de huidige iPhone 11-familie. Kuo verwacht dat de iPhone 12 in oktober wordt aangekondigd en dat er nog geen 120Hz-scherm in zit.

Geen 120Hz in iPhone 12

In datzelfde verslag spreekt de analist de verwachting uit dat de iPhone 12 geen 120Hz-display krijgt. De voornaamste reden om deze functie voor dit jaar te schrappen, is de batterijduur. Daarom zou Apple deze functie doorgeschoven hebben naar 2021. De zogenaamde iPhone 13 zou gebruikmaken van de LTPO-technologie, die we sinds kort ook in de Apple Watch vinden. Deze techniek zorgt ervoor dat het scherm minder stroom verbruikt.

Voor het event van dinsdagavond verwacht Kuo dat de nadruk zal liggen op de nieuwe iPad Air en de Apple Watch Series 6. Hij denkt dat de Apple Watch qua design vergelijkbaar blijft en als belangrijkste vernieuwing bloedzuurstofmeting bevat. De analist verwacht dat de massaproductie begint in midden september. Dat geldt ook voor de iPad Air, die niet beschikt over Face ID, maar over Touch ID in de powerknop. Dit lekte eerder al uit via een handleiding. Kuo denkt dat vanaf 2021 meer iPad-modellen deze functie zullen krijgen.

Wil je weten wat je tijdens het event van 15 september kunt verwachten? Bekijk onze voorspellingen of check welke Apple-producten in 2020 nog op de planning staan.