Een iPhone zonder inkeping in het scherm: sommige gebruikers zouden het maar al te graag zien. We zullen er nog wel even op moeten wachten, want volgens analist Ming-Chi Kuo komt het pas in 2024.

iPhone 16 zonder notch

De high-end modellen van de iPhone 16-familie krijgen volgens Kuo Face ID onder het scherm, zodat je geen notch meer ziet. Terwijl we nog midden in de iPhone 14-geruchten zitten kijkt Kuo alvast verder vooruit. Een paar weken geleden schreef analist Ross Young ook al dat Apple bezig is met Face ID onder het scherm, maar dit bewaart voor de iPhone 16.



Ik denk dat de echte full-screen iPhone in 2024 komt. De high-end iPhones van 2024 krijgen een frontcamera onder het scherm en bovendien Face ID onder het scherm. Bij weinig licht is de kwaliteit van de frontcamera onvoldoende, waardoor een Image Signal Processor en algoritmes van cruciaal belang zijn om toch kwaliteitsverbeteringen te krijgen.

I think the real full-screen iPhone will come in 2024. High-end iPhones in 2024 would adopt an under-display front camera alongside the under-display Face ID. A low-light condition is detrimental to front camera quality, and ISP & algorithm are critical for quality improvements. https://t.co/vWjeZYZUPK — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 20, 2022

Kuo stemde hier al eerder mee in en bevestigt het nu nog eens expliciet:

Het zou niets met technische beperkingen te maken hebben, maar meer met marketingplannen. Het zou slimmer zijn om het nog even in de kast te laten liggen. Fabrikanten zoals Samsung hebben nu al de benodigde technologie in huis. Mede daarom verwachtte Kuo aanvankelijk dat we in 2023 al de eerste iPhones zonder notch zouden zien, maar hij heeft inmiddels zijn verwachtingen bijgesteld.

Bekijk ook Apple's weg naar een iPhone zonder notch in 2023 De iPhones met Face ID hebben al sinds het prille begin een inkeping bovenaan het scherm, de zogenaamde notch. Maar Apple zou in 2023 iPhones de notch willen verwijderen. Maar voor het zover is worden er eerst andere stappen genomen.

Over de iPhone 14 is veel meer bekend. De normale versie zou een A15 Bionic-chip krijgen, terwijl de Pro-modellen voorzien worden van een snellere A16-chip. Ook de frontcamera en de belangrijkste sensoren zouden een upgrade kunnen krijgen. De geruchten rondom de iPhone 14 wijzen erop dat er geen normale notch meer in zit, maar een gaatje (hole punch) en een pilvormige uitsnede. Dit geldt alleen voor de Pro-modellen. De iPhone 15-serie krijgt dan hetzelfde design op alle modellen. Over deze modellen is verder nog weinig bekend. Mogelijk zou er een periscooplens voor de camera in zitten, om verder te kunnen zoomen.